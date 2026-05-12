martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 16:21

Los bancarios ratificaron el paro de este miércoles pero hay dudas sobre qué entidades se pliegan

La medida de fuerza se realizará en las últimas tres horas. Rechazan el cierre de tesoros regionales del Central. Habrá que chequear el acatamiento en cada institución.

Por Agencia DIB
Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La Asociación Bancaria confirmó un nuevo paro nacional para esta semana, una medida que impactará en parte del sistema financiero y ya genera dudas entre clientes sobre la atención y los servicios disponibles.

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Según informó el gremio mediante un comunicado, el cese de actividades se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo y se concretará durante las últimas tres horas de atención al público. Por el momento, no se precisó el alcance total de la protesta ni qué operaciones podrían verse afectadas. Por eso, almenos hasta esta hora los usuarios deberán chequear en cada caso si la sucursal a la que necesiten concurrir está operativa o no.

De acuerdo a lo anunciado por el sindicato conducido por Sergio Palazzo, la medida alcanzará específicamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario, en rechazo a decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades que, según denunciaron, perjudican a los trabajadores.

En el caso del Banco Central, La Bancaria cuestionó la decisión de cerrar 12 de las 21 tesorerías regionales del país, una medida que —advirtieron— podría derivar en la pérdida de 32 puestos de trabajo y afectar el funcionamiento de economías regionales.

El cierre implica un vaciamiento de funciones esenciales y tendrá un fuerte impacto social”, señalaron desde el sindicato, que ya había realizado una medida de fuerza el pasado 27 de abril por el mismo conflicto.

Desde el gremio también apuntaron contra el Banco Hipotecario, al denunciar un “cierre sistemático de sucursales” y despidos que consideran injustificados en distintas partes del país.

Rechazamos toda política de ajuste que implique pérdida de puestos de trabajo o deterioro de las condiciones laborales”, expresaron desde La Bancaria, al tiempo que advirtieron que se mantienen en estado de alerta y movilización.

Además, anticiparon que podrían profundizar el plan de lucha con nuevas medidas gremiales si no hay respuestas concretas por parte de las autoridades. “No vamos a permitir que estas políticas de ajuste recaigan sobre los trabajadores”, remarcaron.

Fuente: Agencia DIB.

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