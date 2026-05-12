martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 11:55

Confirman una obra clave para mitigar la erosión en Quequén y recuperar playa

El presidente interino del Consorcio de Puerto Quequén Mariano Carrillo dijo que se espera el estudio de impacto ambiental para iniciar el refulado.

Por Agencia DIB
Una imagen aérea del Puerto Quequén. (Ecos Diarios)

Una imagen aérea del Puerto Quequén. (Ecos Diarios)

El presidente interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Mariano Carrillo, confirmó que en los próximos meses comenzarán con una obra clave que mitigará la erosión costera y permitirá recuperar de 1 a 2 kilómetros de playas en la localidad bonaerense de Quequén.

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El Consorcio, un ente mixto que tiene participación del Estado bonaerense, está a la espera de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental, herramienta técnica indispensable para determinar el alcance y viabilidad de una intervención orientada a recuperar superficie de playa y enfrentar la erosión costera. El refulado es el proceso mediante el cual se extrae arena del mar, y se la deposita sobre las playas, a fin de aumentar sus dimensiones.

“Estamos decididos a hacer esta obra que Quequén se merece y durante tanto tiempo pidió. Esperemos poder arrancar antes del verano”, explicó Carrillo en diálogo con Agencia DIB. Y se ilusionó con recuperar de 1 a 2 kilómetros de playas en la zona lindante al puerto.

El titular del ente portuario reconoció que el crecimiento operativo de Puerto Quequén generó impactos que ahora deben ser atendidos. El fenómeno de la erosión, que también se da en otras ciudades costeras del país, se en esta región a partir de la prolongación de la escollera sur, una obra que tiene alrededor de una década y permitió garantizar la operatividad del puerto durante los temporales.

Carrillo
El presidente interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Mariano Carrillo.

El presidente interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Mariano Carrillo.

Si bien el Consorcio espera por informe ambiental, tiene claro que con el refulado solamente no alcanzará para frenar al mar que se devora, año tras año, parte de la playa. “También habrá que avanzar con un escollerado como lo tiene Mar del Plata, pero seguramente de forma paralela a la línea de playa y no perpendicular, precisamente para frenar la fuerza de las aguas”, advirtió.

Más allá de esta obra que demandaría, como mínimo un año, existe otra política estratégica en la que esta gestión ya está trabajando: la recuperación integral del corredor vial de Avenida Almirante Brown. Esto permitirá reconstruir uno de los accesos más importantes de la ciudad y consolidar un verdadero corredor vial seguro para vecinos, trabajadores, transporte y actividad logística.

“La obra demandará varios meses, pero tenemos la esperanza de completarla antes de fin de año. Lo importante es que el Consorcio cuenta con los recursos y los vuelca a dar respuesta a los quequenenses que tuvieron mucha paciencia”, cerró Carrillo.

Fuente: Agencia DIB

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