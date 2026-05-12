martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 16:55

Bahía Blanca: condenado a diez años de prisión por haber abusado de su sobrina menor de edad

Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2016, cuando el hombre tocaba a la niña en sus partes íntimas y la sometía a otras situaciones abusivas cuando se quedaba bajo su cuidado.

Por Agencia DIB
Condenado en Bahía Blanca por el abuso de su sobrina.

Condenado en Bahía Blanca por el abuso de su sobrina.

La Justicia de Bahía Blanca condenó a un hombre a la pena de diez años y seis meses de prisión por haber abusado de su sobrina, quien tenía entre 8 y 10 años de edad, por lo que se ordenó su inmediata detención.

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Según la causa, los hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2016, cuando el hombre tocó a la niña en sus partes íntimas y la sometió a otras situaciones abusivas cuando se quedaba bajo su cuidado en un domicilio de la ciudad. Además, el hombre le exhibió videos con contenido sexual, con el propósito de que la pequeña tuviera conocimiento de prácticas sexuales de forma prematura y así desviar su normal desarrollo sexual. Esas situaciones se dieron de manera reiterada, cuando el acusado se encontraba a cargo de la niña, de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por encontrarse a cargo de la guarda de una menor de 18 años de edad, exhibiciones obscenas y promoción de la corrupción de menores, agravada por la edad de la víctima y por encontrarse a cargo de su guarda.

Como el acusado llegó al juicio en liberad, la jueza Mercedes Rico ordenó su inmediata detención, la cual se llevó a cabo por personal de la DDI local, agrega la Agencia de Noticias Judiciales.

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