martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 19:52

Kicillof, en la marcha federal universitaria: "Milei tiene que entender"

El gobenador estuvo en Plaza de Mayo. Dijo que Milei ataca a las universidades porque son "el mejor símbolo de un país con movilidad social ascendente".

Por Agencia DIB
Kicillof en la Cuarta Marcha Federal Universitaria.&nbsp;

Kicillof en la Cuarta Marcha Federal Universitaria. 

El gobernador Axel Kicillof participó hoy de la Cuarta Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo, donde se sumó al pedido para que el gobierno nacional para que aplique la Ley de Financiamiento.

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Javier Milei tiene que entender que la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino, dijo Kicillof durante la marcha”.

En Gobernador, que ya había participado de las marchas anterior, aseguró que “el Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades”

Kicillof dijo que “en estos tres años muchos profesores e investigadores han tenido que dejar sus puestos de trabajo por la tremenda caída de sus salarios”. Y agregó que “ese es el resultado de un Gobierno nacional que está empecinado en destruir el futuro del país”, agregó.

“Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor para ellos y para todos los argentinos”, dijo Kicillof, que estuvo en la Plaza con ministros de su gabinete y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro, su espacio en el peronismo, legisladores, y representantes del sector universitario, científico y tecnológico e intendentes.

Fuente: Agencia DIB.

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