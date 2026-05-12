Lanús: caen miembros de la banda que robó 16 millones de pesos en depósito de Mercado Libre

Los dos detenidos por el robo al depósito de Mercado Libre, por el robo de 16 millones de pesos.

Efectivos de la DDI Avellaneda-Lanús (SubDDI Lanús) desarticularon a una peligrosa organización delictiva que, bajo la modalidad "falsos policías" protagonizó un violento asalto a un centro logístico, del que se llevaron una suma millonaria de dinero. En las últimas horas, en tres allanamientos, dos sujetos quedaron detenidos y se incautó un arsenal, en el que había varias armas y 191 cartuchos.

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A partir del análisis de comunicaciones, el seguimiento de cámaras de seguridad públicas y privadas y otras tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar a tres de los autores del robo y el vehículo utilizado en el golpe. Con las pruebas recolectadas, la UFI N°6 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la Yanina Estévez, efectuó las órdenes de detención contra dos hombres.

Los allanamientos permitieron dar con elementos clave que vinculan a los detenidos directamente con el asalto al depósito. Se incautó:

Embed ROBO A UN DEPÓSITO DE MERCADO LIBRE: DOS DETENIDOS

- El robo fue a fines de abril en Lanús.

- La banda había robado unos 16 millones de pesos y mercadería.

- La DDI Lanús los detuvo. pic.twitter.com/IcTOTSeVAh — Vía Szeta (@mauroszeta) May 11, 2026

El caso

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el pasado 24 de abril en un depósito de Mercado Libre ubicado en la calle Potosí al 1800, en la zona de Villa Industriales. Cuatro delincuentes armados irrumpieron en el lugar y redujeron violentamente a los empleados bajo la consigna, exigiéndoles dinero. Uno de los ladrones iba vestido con indumentaria policial.

En pocos minutos, los malvivientes lograron alzarse con dos cajas fuertes que contenían 16 millones de pesos, además de paquetes listos para despacho y pertenencias personales de los trabajadores, para luego darse a la fuga en una camioneta.

La causa fue caratulada como robo agravado y los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, la Policía continúa trabajando para dar con el paradero de los otros integrantes de la banda que aún permanecen prófugos.

Fuente: Agencia DIB