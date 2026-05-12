martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 18:26

Lanús: caen miembros de la banda que robó 16 millones de pesos en depósito de Mercado Libre

El seguimiento de cámaras de seguridad públicas y privadas y otras tareas de inteligencia, permitió que los investigadores identificaran a tres de los autores del asalto que actuaban como "falsos policías" y el vehículo utilizado en el golpe.

Por Agencia DIB
Los dos detenidos por el robo al depósito de Mercado Libre, por el robo de 16 millones de pesos.&nbsp;

Los dos detenidos por el robo al depósito de Mercado Libre, por el robo de 16 millones de pesos. 

Efectivos de la DDI Avellaneda-Lanús (SubDDI Lanús) desarticularon a una peligrosa organización delictiva que, bajo la modalidad "falsos policías" protagonizó un violento asalto a un centro logístico, del que se llevaron una suma millonaria de dinero. En las últimas horas, en tres allanamientos, dos sujetos quedaron detenidos y se incautó un arsenal, en el que había varias armas y 191 cartuchos.

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A partir del análisis de comunicaciones, el seguimiento de cámaras de seguridad públicas y privadas y otras tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar a tres de los autores del robo y el vehículo utilizado en el golpe. Con las pruebas recolectadas, la UFI N°6 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la Yanina Estévez, efectuó las órdenes de detención contra dos hombres.

Los allanamientos permitieron dar con elementos clave que vinculan a los detenidos directamente con el asalto al depósito. Se incautó:

  • Una camioneta Chevrolet Captiva, señalada como el vehículo de apoyo en el robo.
  • Una pistola Ballester Molina calibre 11.25 con cuatro cargadores.
  • Dos pistolas Bersa TPR9 calibre 9 mm con seis cargadores y un total de 191 cartuchos.
  • Indumentaria oficial: un uniforme de fajina de Policía, un chaleco refractario y una visera con la inscripción Policía, la cual habría sido utilizada en el hecho.
  • Un par de esposas y dos teléfonos celulares.

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El caso

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el pasado 24 de abril en un depósito de Mercado Libre ubicado en la calle Potosí al 1800, en la zona de Villa Industriales. Cuatro delincuentes armados irrumpieron en el lugar y redujeron violentamente a los empleados bajo la consigna, exigiéndoles dinero. Uno de los ladrones iba vestido con indumentaria policial.

En pocos minutos, los malvivientes lograron alzarse con dos cajas fuertes que contenían 16 millones de pesos, además de paquetes listos para despacho y pertenencias personales de los trabajadores, para luego darse a la fuga en una camioneta.

La causa fue caratulada como robo agravado y los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, la Policía continúa trabajando para dar con el paradero de los otros integrantes de la banda que aún permanecen prófugos.

Fuente: Agencia DIB

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