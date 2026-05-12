Villa Gesell: detienen a la madre una niña que habría sido abusada por la pareja de la mujer

La investigación por un caso de abuso sexual agravado contra una menor en Villa Gesell sumó una nueva detención en las últimas horas. Tras el arresto de un hombre de 30 años, la justicia ordenó la detención de la madre de la víctima , una mujer de 43 años.

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La causa dio un giro luego de que la hermana de la mujer detenida y tía de la víctima aportara información a la Justicia sobre los hechos que se investigan.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la DDI Dolores, SubDDI Villa Gesell y efectivos de la estación de policía comunal primera en un domicilio ubicado en Paseo 105. Durante el allanamiento, además, fue confiscado un teléfono celular que será incorporado a la investigación.

La nueva medida judicial se da en continuidad con el avance de la causa iniciada tras una denuncia radicada el pasado 24 de febrero en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Días atrás, la investigación había derivado en la detención de un sujeto, pareja de la mujer ahora arrestada, acusado de abuso sexual agravado contra una menor.

De acuerdo a lo informado oficialmente, el hombre habría aprovechado momentos en los que la madre de la víctima no se encontraba en la vivienda para cometer los hechos denunciados. A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron localizarlo y concretar su detención en inmediaciones de Paseo 105 entre avenida 15 y Circunvalación. En aquel operativo también se había incautado un teléfono celular para pericias.

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La investigación continúa bajo la órbita de la UFID N° 6 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores, encabezado por Leopoldo Mancinelli.

Fuente: Agencia DIB