El uso de los servicios públicos cayó 1,3% interanual en febrero, según el Indec

El servicio de correo postal exhibió la mayor contracción del período, con una caída de 23,1% respecto de febrero del año pasado, según el Indec.

El Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) registró en febrero una caída de 1,3% en la comparación interanual, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . El organismo detalló que, en términos desestacionalizados, el índice también mostró una variación negativa de 0,7% respecto de enero, mientras que la tendencia-ciclo evidenció un leve incremento de 0,2% en el mismo período.

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De acuerdo con el informe oficial, la baja interanual del indicador estuvo impulsada por retrocesos en varios de los sectores que lo componen. Entre ellos, se destacó la caída de 6,8% en electricidad, gas y agua, junto con una disminución de 2,8% en la recolección de residuos . Otros rubros también mostraron desempeños negativos. El transporte de carga registró una baja de 7,1%, mientras que la circulación de vehículos pagos en peajes retrocedió 3,8%. A su vez, el servicio de correo postal exhibió la mayor contracción del período, con una caída de 23,1% respecto de febrero del año pasado .

En contraste, algunos sectores evidenciaron incrementos interanuales. El transporte de pasajeros creció 1,9% y la telefonía mostró una suba de 1,5%, según los datos difundidos por el organismo estadístico.

En la comparación mensual desestacionalizada, el índice general reflejó una baja de 0,7%. En ese marco, el transporte de pasajeros descendió 3,4% y el transporte de carga cayó 5,4%, mientras que el servicio de correo retrocedió 12%. Por el contrario, los peajes registraron una suba de 0,9% y la telefonía se mantuvo prácticamente sin cambios.

Por último, el Indec señaló que la serie tendencia-ciclo mostró una leve mejora de 0,2% en febrero respecto del mes anterior. En este componente, se observaron incrementos en electricidad, gas y agua, transporte de pasajeros, peajes y telefonía, mientras que se registraron caídas en recolección de residuos, transporte de carga y servicio de correo.

Fuente: Agencia DIB