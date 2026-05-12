miércoles 13 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 20:20

Vuelven a bajar las temperaturas: avanza masa de aire polar sobre el centro del país

Las temperaturas mínimas volverán a ubicarse por debajo de los 5 °C en amplios sectores de la provincia de Buenos Aires y en zonas rurales y áreas bajas podrían registrarse marcas cercanas a 0 °C o inferiores.

Por Agencia DIB
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Las bajas temperaturas volverán a ser protagonistas en el comienzo de la segunda quincena del mes: los análisis meteorológicos del modelo europeo ECMWF muestran el avance de una nueva masa de aire frío de origen polar que hará descender el mercurio de los termómetros, generando nuevamente un escenario propicio para heladas de moderada a fuerte intensidad.

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"El cambio de masa de aire estará acompañado por un nuevo sistema frontal frío que avanzará desde la Patagonia hacia la zona central de Argentina", precisó el meteorólogo Leonardo De Benedictis al sitio especializado Meteored.

Con este ingreso de aire frío, las temperaturas mínimas volverán a ubicarse por debajo de los 5 °C en amplios sectores de la provincia de Buenos Aires y en zonas rurales y áreas bajas podrían registrarse marcas cercanas a 0 °C o inferiores, favoreciendo que se desarrollen heladas generalizadas entre el viernes y el domingo.

heladas hojas

El avance del frente frío también generará condiciones de tiempo inestable entre sábado y domingo sobre parte de la región Pampeana. De todos modos, los eventos previstos serían débiles y muy aislados. "Si bien no se esperan eventos de lluvia de gran magnitud sobre la zona núcleo agrícola, aunque la evolución del sistema frontal seguirá siendo monitoreada durante los próximos días debido a la variabilidad típica de este tipo de configuraciones atmosféricas en otoño", precisó el especialista.

Fuente: Agencia DIB

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