martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 17:26

Tránsito: crean matrícula nacional para instructores y evaluadores de licencias de conducir de motos

En los últimos años se dio un incremento superior al 70% de conductores de motocicletas. Además, los usuarios de motos representan el 46% de las víctimas fatales por incidentes viales en la Argentina.

Por Agencia DIB
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La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzó este martes una matrícula nacional para instructores y evaluadores de licencias de conducir de motos. Al no existir una formación obligatoria y específica para los conductores de motocicletas, la ANSV implementó la medida con el objetivo de unificar y profesionalizar los criterios de formación de motociclistas en todo el territorio nacional, dado el incremento superior al 70% de conductores de estos rodados que se registró en los últimos años.

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En tanto, los usuarios de motos representan el 46% de las víctimas fatales por incidentes viales en la Argentina, mientras que, en las provincias del norte del país, se concentra el 60% de los fallecidos en eventos a bordo de estos rodados.

Ante este escenario, se desarrolló un sistema de formación con contenidos teóricos y prácticos sobre conducción segura, normativa vial, técnicas de manejo y criterios estandarizados de evaluación, al tiempo que la capacitación tendrá una duración de 14 horas, con una clase presencial y otra virtual.

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Aquellas personas obtendrán una matrícula nacional con vigencia de dos años, que quedará integrada al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) y permitirá registrar y dar trazabilidad a las evaluaciones realizadas.

Esta matrícula será condición excluyente para quienes desempeñan funciones como instructores y/o evaluadores en conducción de motos en los Centros Emisores de Licencias del país.

El programa comenzará en Tucumán como parte de una primera etapa enfocada en el NOA y el NEA, las regiones con mayor mortalidad de motociclistas del país, y luego se extenderá al resto del territorio nacional.

Fuente: Agencia DIB

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