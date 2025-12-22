lunes 22 de diciembre de 2025
22 de diciembre de 2025 - 12:46

Preparan refuerzos sanitarios y actividades gratuitas en los destinos de vacaciones

Habrá paradores con actividades, créditos del Banco Provincia y una amplia agenda cultural para sostener la temporada en un contexto de caída del consumo.

Por Agencia DIB
Uno de los paradores turísticos del verano.&nbsp;

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó este lunes una serie de propuestas para la temporada de verano, que incluye refuerzos en salud, paradores con actividades gratuitas, créditos del Banco Provincia y una amplia agenda cultural para sostener la temporada en un contexto de caída del consumo.

“Los municipios turísticos reciben entre 9 y 11 millones de personas, y eso estresa a los equipos locales. Por eso vamos a fortalecer guardias con médicos, enfermeros, equipamiento y logística”, señaló este lunes el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, al participar de una conferencia de prensa en Gobernación.

El operativo sanitario incluirá 35 ambulancias, un helicóptero sanitario, aviones sanitarios y 18 postas del programa Marea Sanitaria en 14 municipios, con acciones de prevención del calor, promoción de la salud, salud sexual y atención primaria. También se reforzará el Sistema de Atención al Turista (SAT) en rutas y destinos turísticos.

En materia de salud mental, Kreplak advirtió que “es una de las áreas con mayor demanda en verano” y destacó la presencia de equipos itinerantes para atender emergencias y realizar traslados. IOMA, además, tendrá presencia en los destinos turísticos y atención domiciliaria en Mar del Plata.

Actividades gratuitas para el verano

En tanto, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que esperaban tener una buena temporada en la costa, el delta y las sierras, “aun sabiendo que el contexto turístico no es el mejor”. En ese sentido, reconoció que el principal problema es la caída del consumo: “La gente se moviliza, pero consume poco, no hace uso de los servicios de gastronomía o espectáculos. Por eso vamos a hacer todo lo posible para ayudar”.

Uno de los ejes centrales del programa de verano será la presencia del Estado en los principales destinos. Al respecto, Bianco destacó la instalación de dos paradores ReCreo, en Villa Gesell y Miramar, que desde el 3 de enero ofrecerán más de 700 actividades gratuitas. “Va a haber sector de sillas y sombrillas, puestos de hidratación, wifi gratis, entretenimiento, shows musicales y competencias deportivas”, detalló.

Además, el Ministerio de Producción pondrá en marcha un camión itinerante que recorrerá fiestas populares en distintos municipios con productos regionales, actividades y juegos para toda la familia.

En materia de consumo, el ministro remarcó el rol del Banco Provincia, que ofrecerá promociones especiales durante el verano. “La principal herramienta es el crédito para servicios turísticos con plazos de 3 a 12 meses y una tasa fija del 56%”, explicó, además de las cuotas sin interés y reintegros a través de Cuenta DNI.

A esto se sumará la programación del Instituto Cultural, con 600 actividades libres y gratuitas en distintos puntos turísticos. “Habrá juegos, talleres, música, cine, entrega de libros, funciones de teatro, muestras en museos, musicales y danza”, enumeró Bianco, al subrayar que la propuesta permitirá generar empleo para más de 1.000 artistas bonaerenses.

Fuente: Agencia DIB

