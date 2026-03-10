Estafa en Lomas de Zamora: habló otra víctima de las tres gitanas que siguen prófugas

La víctima de las gitanas estafadoras de Lomas de Zamora dio su testimonio a Telenoche (El Trece).

Tras conocerse el caso de estafa a una peluquera de Lomas de Zamora , quien se quitó la vida tras perder todos sus ahorros, otra víctima de las tres delincuentes de la colectividad gitana contó a los medios su experiencia, ocurrida en 2022.

Buscan a tres mujeres gitanas que están prófugas, acusadas de llevar al suicidio a una peluquera

La mujer, de nombre Mercedes, contó que tardó en realizar la denuncia porque "le daba vergüenza" revelar lo que le pasó. En diálogo con Telenoche (El Trece) dijo que la estafa que vivió no solo implicó una pérdida económica, sino también un fuerte impacto emocional . "Me pasó lo que le pasa a la gente vulnerable . Lo callé durante muchos años. Te da vergüenza ir a denunciar ", explicó.

Mercedes remarcó que nunca imaginó que podía ser víctima de una estafa de ese tipo. "Leía comentarios de la gente y decían que somos ignorantes. Soy una persona adulta, tengo una carrera universitaria y dos posgrados . Creía que tenía el control de la situación porque en todo momento pensé que la plata estaba en mi casa, pero no la tenía en mi casa. Me creía la más viva de todas", contó. Y agregó: "La manera de trabajar de esta gente es gracias al silencio de los que somos víctimas" , sostuvo Mercedes, y subrayó: "Hasta el día de hoy no me puedo perdonar lo que hice".

Según contó, no fue la única afectada. Al menos otras cinco amigas atravesaron la misma situación . Sin embargo, durante un tiempo ninguna se animaba a dar el paso de acudir a la Justicia. “Hubo gente que no denunció porque los maridos no sabían. Era plata que quizás tenían guardada porque era de la familia”, recordó Mercedes.

En tanto, en un momento varias personas estafadas se juntaron para resolver cómo denunciar. "¿Cómo hacíamos? ¿Decíamos que nos estafó una gitana? Se nos iban a matar de risa", señaló.

Pese a la vergüenza y al miedo, Mercedes decidió avanzar con la denuncia que fue radicada en 2022 y, ahora, contar públicamente lo ocurrido. Su testimonio se suma al de otras víctimas que también comenzaron a relatar cómo operaba la banda.

Las acusadas, que permanecen prófugas y tienen pedido de detención, son Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanich y María Silvia Mitrovich.

prófugas

El caso de la peluquera: "trabajo" y suicidio

El ministerio de Seguridad bonaerense difundió la imagen de las tres mujeres, luego de conocerse el caso de Merlín Díaz, la peluquera a la que le robaron 14 millones de pesos y se quitó la vida debido al golpe emocional que le causó la estafa.

La joven de 30 años, había entablado un vínculo con las tres gitanas, quienes le ofrecieron "una limpieza energética" para que pudiera revertir un trabajo de magia negra. Díaz les entregó los ahorros de toda su familia, ya que las gitanas debían realizar el trabajo sobre el dinero. Una vez que les entregó el efectivo, no supo más de las mujeres y entró en una situación de desesperación. Como en los otros casos, la peluquera no le había dicho nada a su marido, y por vergüenza, decidió dejar cartas contando lo que le pasó y tomar ácido muriático para suicidarse. Si bien fue hospitalizada, falleció a las pocas horas.

A partir del caso de Merlín Díaz y la denuncia que realizó su familia, comenzó la búsqueda de las tres mujeres, que aún permanecen prófugas de la Justicia.

Fuente: Agencia DIB