Una corredora pinamarense ganó la Maratón de Malvinas, la más austral del mundo

En el Día Internacional de la Muje r, Candela Cerrone , una atleta oriunda de Pinamar , ganó la exigente Maratón de las Islas Malvinas y dedicó su victoria a “los caídos, los veteranos, los tenientes, todos los que estuvieron acá” .

Con talento argento, y bonaerense, el hockey de Italia va por un lugar en el Mundial

Según cuenta El Mensajero de La Costa , la pinamarense se impuso con autoridad en un recorrido mixto, es decir, asfalto y consolidado. En la maratón certificada más austral del mundo la mujer logró un tiempo de 3h15’30” . Segunda terminó Rebecca Gilber con 3h42’54” y tercera Chole Tyler con 3h58’20”.

Al cruzar la meta, la pinamarense levantó la voz y lanzó un mensaje que resonó entre los presentes. “Por los caídos, por los veteranos, por los tenientes, por todos los que estuvieron acá”.

Luego escribió en sus redes: “Estoy sumamente conmovida y emocionada. Vine con el objetivo de dar lo mejor para representar a nuestro país en nuestras islas ”. Y agregó: “Fue todo muy emotivo y también muy duro: una maratón exigente por el clima, por el terreno y por todas las emociones que se vivieron. Fueron tres o cuatro meses de muchísima preparación y todo se definió en un solo día, en un lugar emblemático . Además, coincidió con el Día de la Mujer, lo que lo hizo aún más especial. Siento muchas emociones y un enorme agradecimiento a toda la gente. que me ayudó para poder estar aquí”.

“Sigo conmocionada”

Más tarde, en diálogo con la radio platense La Redonda 100.3, Cerrone destacó: “Todavía sigo conmocionada, medio desbordada por la repercusión que está teniendo esto a nivel nacional. Estamos muy agradecidos. Esto va mucho más allá que ganar una carrera".

Afirmó que "fue una experiencia muy emotiva. Fue muy difícil correrla, no solamente por lo deportivo sino por la parte mental. Me preparé cuatro meses para esto y no sólo a nivel físico. Leí, me instruí, intenté recapitular todo el conocimiento que pudiera para entender aún más a nuestras islas".

“Muchos condimentos juntos”

Cerrone es profesora de Educación Física y hace muchos años que corre maratones, aunque admitió que en esta ocasión las circunstancias fueron especiales: "Hubo muchos condimentos juntos: era una maratón en el Dia Internacional de la Mujer y era la única argentina que estaba participando entre los 60 corredores. Me gusta correr en distintas competencias, a lo largo de todo el país, pero hacerlo acá era sublime".

Exigencia

La Maratón Standard Chartered Stanley (Maratón de Malvinas) es oficialmente la maratón más austral del mundo con certificación AIMS (Association of International Marathons and Distance Races).

El recorrido se caracteriza por su exigencia física, definida por un relieve irregular, la presencia constante de viento y condiciones climáticas impredecibles que ponen a prueba la fuerza y resistencia.

La ruta integra las calles de la capital y el borde costero, conectando monumentos históricos de Puerto Argentino/Stanley con un entorno natural de montañas.

Fuente: Agencia DIB