martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026 - 16:25

Ver por primera vez el mar: una experiencia inolvidable desde un proyecto solidario

Un grupo de alumnos de escuelas rurales de Santiago del Estero viajó a Mar del Plata, gracias a la labor de la organización "Presente Escuelas Rurales" de la Plata.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Los adolescentes oriundos de Santiago del Estero conocieron el mar gracias a la asociación civil “Presente Escuelas Rurales”.&nbsp;

Un grupo de adolescentes de entre 13 y 14 años de Santiago cumplió un sueño: conocer el mar. La experiencia se concretó gracias a la asociación civil sin fines de lucro “Presente Escuelas Rurales”, que los llevó nada menos que a la ciudad de Mar del Plata.

Los adolescentes, alumnos de escuelas rurales de Avellaneda, llegaron arribaron a La Feliz el fin de semana para conocer la costa bonaerense y se quedarán hasta el viernes 13 de marzo.

En tanto, los chicos se alojan en el Hotel Brunetti, ubicado en La Rioja al 1250, cuya dueña, Ana María, cedió las instalaciones con pensión completa para esta excursión solidaria.

