Ver por primera vez el mar: una experiencia inolvidable desde un proyecto solidario

Los adolescentes oriundos de Santiago del Estero conocieron el mar gracias a la asociación civil “Presente Escuelas Rurales”.

Un grupo de adolescentes de entre 13 y 14 años de Santiago cumplió un sueño: conocer el mar. La experiencia se concretó gracias a la asociación civil sin fines de lucro “Presente Escuelas Rurales”, que los llevó nada menos que a la ciudad de Mar del Plata.

Los adolescentes, alumnos de escuelas rurales de Avellaneda, llegaron arribaron a La Feliz el fin de semana para conocer la costa bonaerense y se quedarán hasta el viernes 13 de marzo.

Embed Quince estudiantes de 13 y 14 años de escuelas rurales del departamento Avellaneda, en Santiago del Estero, llegaron a Mar del Plata para conocer el mar por primera vez.



Los chicos disfrutarán de distintas actividades en la ciudad y permanecerán allí hasta el viernes 13 de… pic.twitter.com/VS2ghhYbOh — Agencia DIB (@AgenciaDib) March 10, 2026 En tanto, los chicos se alojan en el Hotel Brunetti, ubicado en La Rioja al 1250, cuya dueña, Ana María, cedió las instalaciones con pensión completa para esta excursión solidaria.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Presente Escuelas Rurales (@presenteescuelasrurales) El viaje fue organizado por la asociación civil sin fines de lucro “Presente Escuelas Rurales”, con sede en la ciudad de La Plata. El organismo realiza viajes a Santiago del Estero todos los años para realizar donaciones y brindar asistencia y servicios.

Para compartir en redes







