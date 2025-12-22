Verano: con drones detectarán conductores que usen celulares o no lleven cinturón

Más allá del despliegue de más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos en el marco del Operativo de Sol a Sol 2025/26 , el Gobierno de Axel Kicillof incorporará este verano nuevos controles orientados a detectar de manera más precisa infracciones cada vez más habituales, como manejar sin cinturón de seguridad o usando el teléfono celular.

Comienza el verano: el solsticio trae el día más largo y la noche más corta

En concreto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , precisó este lunes en conferencia de prensa que el Ministerio de Transporte desplegará drones en las rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico para controlar infracciones como el uso del celular por parte de los conductores, así como la falta de utilización del cinturón de seguridad .

“Tanto Transporte como Aubasa llevarán adelante distintos operativos en puntos fijos a lo largo de todas las rutas del Atlántico, como se viene haciendo en otras temporadas. Este verano se agregará el uso de drones e inteligencia artificial ; se suma esta tecnología para identificar a aquellos que, en lugar de manejar con las dos manos, están distraídos mirando el celular o no tienen colocado el cinturón de seguridad ”, informó Bianco desde la Gobernación.

Cabe recordar que actualmente, manejar sin cinturón de seguridad puede tener una multa de entre $85.550 y $171.100 , mientras que por usar celular puede trepar a $342.200.

La idea es reforzar los controles habituales, ahora con la incorporación de tecnología de última generación, en conjunto con otras herramientas, entre ellas los controles de tránsito, el monitoreo de los corredores y la asistencia ante emergencias y siniestros viales.

Uno de los aspectos centrales será el control del transporte de pasajeros, con una fiscalización del transporte interjurisdiccional, que incluirá operativos tanto en ruta como en las terminales de salida.

De hecho, durante el fin de semana se desarrollaron en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde se controlaron más de 1.700 vehículos, se retuvieron cerca de 50 licencias de conducir y se registraron alcoholemias positivas de hasta 1,90 gramos por litro de sangre.

Seguridad en destinos y rutas bonaerenses

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, por su parte, puso el foco en el despliegue de seguridad y destacó que este operativo se apoya en la inauguración de nuevas bases policiales en toda la provincia. “Esto nos permite tener una reserva operacional y hacer que este sea el Operativo Sol a Sol donde menos policías salen del Conurbano”, señaló.

Según precisó, solo 200 efectivos serán trasladados hacia la Costa Atlántica, mientras que el resto del dispositivo se cubrirá con personal local. “Es importante porque vamos a mantener el estándar de prevención y patrullaje durante el verano y el resto del año”, afirmó.

El operativo contará con más de 20.000 policías, con un total de 28.000 efectivos involucrados, y llegará a 60 municipios turísticos, además de los centros recreativos del Conurbano para quienes no viajen pero disfruten de espacios como la ribera del Río de la Plata. “Vamos a controlar la Costa Atlántica, los corredores viales y los centros recreativos”, indicó Alonso.

El ministro también destacó la incorporación de 200 patrulleros nuevos y 60 motos, adquiridos por decisión de Kicillof, y la mejora en las áreas de Defensa Civil. “Vamos a estar preparados para incendios y emergencias, y articulando con Salud con helicópteros y aviones sanitarios para traslados de urgencia”, sostuvo.

Además, adelantó un trabajo específico sobre nocturnidad y consumos problemáticos: “Estamos armando esquemas de guardias en las salidas de boliches junto a los municipios, para garantizar derivaciones rápidas y prevenir situaciones de riesgo”.

Fuente: Agencia DIB