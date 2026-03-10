La Plata: pedido de hasta 8 años de prisión para el exmarido de Carolina Piparo

Juan Ignacio Buzali, expareja de Carolina Piparo. Iván Campos / Diario El Día

El juicio oral contra Juan Ignacio Buzali ingresó en su etapa decisiva en los tribunales penales de La Plata. Durante la jornada de alegatos, la acusación ratificó su posición y solicitó penas de entre 6 y 8 años de prisión para el marido de la dirigente Carolina Piparo, acusado de atropellar a dos jóvenes en la madrugada del 1° de enero de 2021 en el barrio La Loma.

El fiscal de juicio, Juan Pablo Caniggia, fue el encargado de abrir la audiencia. Tras analizar las pruebas producidas durante el debate, el representante del Ministerio Público sostuvo la figura de tentativa de homicidio. En su reconstrucción de los hechos, afirmó que quedó acreditada la responsabilidad penal de Buzali, quien habría utilizado su automóvil como un medio para embestir a las víctimas. Bajo este argumento, solicitó una condena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, considerando como agravantes la nocturnidad y el hecho de que hubo más de un afectado, según informa diario El Día.

Por su parte, los abogados de las víctimas, Martín De Vargas y Axel Hurtado, endurecieron el reclamo y elevaron el pedido de pena a ocho años de cárcel. De Vargas, representante de Luis Lavalle, calificó el impacto como un "artero embiste" y aseguró que el imputado actuó con "dolo", es decir, con la intención manifiesta de provocar daño. Entre los agravantes enumerados por la querella sobresalieron el abandono de los jóvenes tras el hecho y lo que definieron como un total "desprecio por la vida".

Hurtado, quien representa a Iván Coronel -el otro joven que viajaba en la moto-, sumó un componente político y social al alegato. Cuestionó con dureza el accionar estatal posterior al incidente, recordando que Buzali y Piparo se refugiaron en un control policial en las calles 12 y 54. Allí, según el letrado, fueron asistidos por altos funcionarios como el exsecretario de Seguridad, Darío Ganduglia, y el exsecretario de Salud, Enrique Rifourcat. "Todos asistiendo a ellos y ningún recurso para las víctimas, para los heridos", dijo Hurtado ante los jueces.

La defensa de Buzali mantuvo su postura inicial: solicitó la absolución, alegando que no existen elementos suficientes para sostener la acusación de intento de homicidio. Para los defensores, el hecho no encuadra en una figura penal que requiera una condena de prisión efectiva. Buzali, en tanto, pidió la palabra para dirigirse a los magistrados y a los presentes. En una breve declaración, buscó desmarcarse de la intencionalidad del hecho: “Pido perdón, si cometí algún error fue sin intención”, concluyó. Fuente: Agencia DIB

