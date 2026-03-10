martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026 - 16:23

La Universidad Nacional de Pilar ya tiene su propio edificio

Se trata de un edificio de 4.000 metros cuadrados con 16 aulas y 4 laboratorios, para los 6.000 alumnos inscriptos este año. En la Universidad Nacional de Pilar funcionan tres facultades en las que se dictan doce carreras.

Por Agencia DIB
Este lunes 9 quedó oficialmente inaugurado el edificio propio y definitivo de la Universidad Nacional de Pilar en el predio del Instituto Carlos Pellegrini, ubicado sobre Honorio Pueyrredón (ex ruta 25). El nuevo edificio fue construido por el Municipio y forma parte de un proyecto que busca consolidar el crecimiento de la universidad.

El espacio cuenta con aulas equipadas, biblioteca, laboratorio, anfiteatro y un aula magna, además de distintos sectores pensados para brindar a los estudiantes un entorno moderno, accesible y acorde a las necesidades académicas actuales. Cabe recordar que en un solo año, la matrícula se duplicó de 3.000 a 6.000 alumnos.

Un gran avance para Pilar

El intendente de Pilar, Federico Achával, encabezó el corte de cintas y formalizó la entrega del edificio a las autoridades de la institución, lideradas por la rectora Elizabeth Lizzie Wanger.

El flamante edificio cuenta con una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados. Allí se distribuyen 15 aulas, cuatro laboratorios y talleres, además de un auditorio que funciona como espacio central del complejo. El proyecto arquitectónico combina las construcciones históricas del predio del Instituto Pellegrini con un diseño moderno, en el que predominan superficies vidriadas que integran la universidad con el entorno natural del bosque, informó el diario Resumen, de Pilar.

En la ceremonia estuvieron presentes otros intendentes del AMBA como Facundo Diz (Navarro), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza) y Luis Martín (Exaltación de la Cruz).

Qué se puede cursar en la Universidad Nacional de Pilar

Este 2026, los 6.000 alumnos inscriptos van a cursar alguna de las doce carreras que se dictan en las tres facultades:

Facultad de Producción y Tecnología

  • Biotecnología
  • Desarrollo de Software
  • Ciencia y Tecnología de los Alimentos
  • Automatización y Control

Facultad de Ciencias de la Salud

  • Enfermería Universitaria
  • Emergencias de la Salud
  • Promoción Comunitaria en Niñez y Adolescencia (con fuerte base en Psicología)

Facultad de Desarrollo Humano

  • Comunicación Digital
  • Realización Audiovisual
  • Gestión Deportiva
  • Diseño del Paisaje
  • Promoción Sociocultural

Fuente Agencia DIB

