Empresa aérea anuncia conexión desde Aeroparque con Tres Arroyos y Coronel Suárez

La aerolínea Humming Airways proyecta iniciar en abril vuelos regulares desde Buenos Aires hacia Tres Arroyos y Coronel Suárez . La compañía presentará formalmente su esquema de conectividad este viernes a las 10 en la Cámara Económica de Tres Arroyos, mientras que el martes 17 realizará un encuentro similar en Coronel Suárez. En ambas presentaciones se detallarán los horarios y la logística del servicio, que buscará unir la región con la capital en unos 75 minutos, según informaron medios locales.

La programación en estudio contempla dos frecuencias semanales para este corredor regional. De acuerdo con la planificación actual, los lunes el vuelo partiría desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 11 y regresaría alrededor de las 13. En tanto, los miércoles la salida desde la terminal porteña sería a las 16.30, con retorno previsto a las 18.35.

Santiago Heidenreich e Isidro Borthaburu , representantes de la empresa, señalaron al diario La Voz del Pueblo de Tres Arroyos que también evalúan sumar una tercera frecuencia los viernes, decisión que dependerá de la respuesta de la demanda.

La comercialización se realizará mediante un sistema de preventa de abonos mensuales de tramos, con tarifas estimadas entre 110 y 130 dólares por trayecto. La propuesta apunta principalmente al segmento corporativo y a viajeros frecuentes de ambas ciudades bonaerenses.

“Hubo muy buena recepción. El evento es para terminar de conversar con personas con las que aún no pudimos hablar, especialmente empresarios, y dar inicio de manera firme a la nueva ruta aérea”, señalaron los directivos al mismo medio respecto de la expansión del servicio, que busca reactivar la actividad aerocomercial en estas terminales de la provincia.

Tandil y Olavarría, discontinuados

De acuerdo con el sitio Aviación Online, la compañía ya opera vuelos hacia Paraná, Concordia y Villa Gesell, y planea sumar a Tres Arroyos y Coronel Suárez para captar el tráfico de profesionales y estudiantes que hoy dependen del transporte terrestre. Hasta diciembre también conectaba Tandil, Olavarría, Villa María y Venado Tuerto, aunque esos destinos fueron suspendidos durante el verano porque, según explicaron desde la empresa, el tráfico corporativo disminuye en esa época. En principio, el plan era retomarlos en marzo.

Fuente: Agencia DIB