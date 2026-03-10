martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026 - 10:05

Suspenden a 400 trabajadores en el frigorífico ArreBeef de Ramallo

Ocurre en la ciudad de Pérez Millán, partido de Ramallo, luego de la interrupción de tareas de personal tercerizado. La caída de la faena es la clave.

Por Agencia DIB
La planta de ArreBeef en el partido de Ramallo.&nbsp;

La planta de ArreBeef en el partido de Ramallo. 

El frigorífico exportador ArreBeef suspendió a unos 400 trabajadores que se desempeñaban en su planta de Pérez Millán, una localidad del partido bonaerense de Ramallo. Se trata de operarios tercerizados convocados durante los períodos de mayor nivel de faena, quienes quedaron momentáneamente fuera de la actividad sin certezas sobre su regreso a la línea de producción.

Más noticias
Un trabajador en un frigorífico.

Cerró un frigorífico en el conurbano y hay 140 despidos
Candela Cerrone en Puerto Argentino.

Una corredora pinamarense ganó la Maratón de Malvinas, la más austral del mundo

Según se indicó, estas interrupciones de la actividad se realizan sin el pago de salarios durante el período en que no son convocados a trabajar e, inclusive, hay algunos atrasos de haberes con los dos períodos anteriores desempeñados. A su vez, empleados afectados aseguraron que hace meses que no venían cobrando lo acordado.

De acuerdo a lo que explicaron los operarios, la suspensión suelen ser temporarias y se extienden entre uno y dos meses, tras lo cual vuelven a ser convocados cuando la actividad se normaliza. Sin embargo, hay cierto temor por el impacto de la crisis económica y la caída del consumo. Y esta medida se encuadra en un contexto de alerta de varias empresas del sector, con despidos y suspensiones.

De hecho, la faena argentina fue de 924.000 cabezas en febrero, 9% menos que en enero y 11% menos interanual. Pero como este febrero fue un mes con mínimo de días hábiles, el promedio diario arrojó 6% más que en enero y sólo 1% abajo interanual.

El sistema de contratación a través de agencias laborales es habitual dentro de la industria frigorífica y permite a las empresas ajustar la cantidad de personal de acuerdo con el volumen de producción. En el caso de ArreBeef, uno de los socios más fuertes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, este tipo de recortes de personal suele ocurrir al menos una vez al año.

Los operarios afectados, de acuerdo a el diario El Norte de San Nicolás, también plantearon cuestionamientos sobre las condiciones laborales del personal tercerizado. Según señalaron, quienes trabajan a través de agencias perciben salarios inferiores a los de los empleados contratados directamente por la empresa, a pesar de realizar tareas similares dentro de la planta.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Cerró un frigorífico en el conurbano y hay 140 despidos

Una corredora pinamarense ganó la Maratón de Malvinas, la más austral del mundo

La Fundación Mirgor lanzó su Programa de Becas 2026 para jóvenes de escuelas técnicas

Mar del Plata: hay más de 200 hectáreas consumidas por incendios

Día de la Mujer: miles de personas marcharon contra la violencia y la desigualdad de género

Los vagones que iban a Pinamar serán enviados al Tren Patagónico de Río Negro

Gripe A (H3N2): los grupos de riesgo comienzan a vacunarse esta semana

Imprudencia vial en Hudson: un conductor sin licencia dio 2,73 en el test de alcoholemia

Bahía Blanca: demanda por daños y perjuicios contra la consejera escolar y también contra la Justicia

Máximo Kirchner dijo que La Cámpora "no le pone palos en la rueda" a Axel Kicillof

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mar del plata: hay mas de 200 hectareas consumidas por incendios

Mar del Plata: hay más de 200 hectáreas consumidas por incendios

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Candela Cerrone en Puerto Argentino.

Una corredora pinamarense ganó la Maratón de Malvinas, la más austral del mundo