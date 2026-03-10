Suspenden a 400 trabajadores en el frigorífico ArreBeef de Ramallo

La planta de ArreBeef en el partido de Ramallo.

El frigorífico exportador ArreBeef suspendió a unos 400 trabajadores que se desempeñaban en su planta de Pérez Millán, una localidad del partido bonaerense de Ramallo. Se trata de operarios tercerizados convocados durante los períodos de mayor nivel de faena, quienes quedaron momentáneamente fuera de la actividad sin certezas sobre su regreso a la línea de producción.

Según se indicó, estas interrupciones de la actividad se realizan sin el pago de salarios durante el período en que no son convocados a trabajar e, inclusive, hay algunos atrasos de haberes con los dos períodos anteriores desempeñados. A su vez, empleados afectados aseguraron que hace meses que no venían cobrando lo acordado.

De acuerdo a lo que explicaron los operarios, la suspensión suelen ser temporarias y se extienden entre uno y dos meses, tras lo cual vuelven a ser convocados cuando la actividad se normaliza. Sin embargo, hay cierto temor por el impacto de la crisis económica y la caída del consumo. Y esta medida se encuadra en un contexto de alerta de varias empresas del sector, con despidos y suspensiones.

De hecho, la faena argentina fue de 924.000 cabezas en febrero, 9% menos que en enero y 11% menos interanual. Pero como este febrero fue un mes con mínimo de días hábiles, el promedio diario arrojó 6% más que en enero y sólo 1% abajo interanual.

El sistema de contratación a través de agencias laborales es habitual dentro de la industria frigorífica y permite a las empresas ajustar la cantidad de personal de acuerdo con el volumen de producción. En el caso de ArreBeef, uno de los socios más fuertes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, este tipo de recortes de personal suele ocurrir al menos una vez al año. Los operarios afectados, de acuerdo a el diario El Norte de San Nicolás, también plantearon cuestionamientos sobre las condiciones laborales del personal tercerizado. Según señalaron, quienes trabajan a través de agencias perciben salarios inferiores a los de los empleados contratados directamente por la empresa, a pesar de realizar tareas similares dentro de la planta. Fuente: Agencia DIB

