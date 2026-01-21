miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026 - 16:18

Polémica por la temporada: Mar del Plata contradice a Scioli y confirma que cayó la cantidad de visitantes

El Ente Municipal de Turismo de MAr del Plata difundió una merma del 4,5%. Coincide con otros indicadores y contradice el optimismo del gobierno.

La temporada en la Costa, eje de disputas.&nbsp;

La temporada en la Costa, eje de disputas. 

Noticias Argentinas

El Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata difundió sus primeros datos sobre la marcha de la temporada en la Costa Atlántica, y confirmó la baja que vienen marcando otros organismos: en este caso, la estimación es una baja del 4,6% respecto del año pasado. La precisión parece dar la razón al gobierno de Axel Kicillof en su polémica con el de Javier Milei respecto de la marcha de la temporada.

Más noticias
La foto marplatense que fue reconstruida con casi todos sus protagonistas, 48 años después.

Un chalet marplatense y ocho chicos: historia de la foto reconstruida tras casi medio siglo
Bastián Jerez, el niño accidentado en Pinamar.

Cómo sigue la salud de Bastián: sin fiebre y con respiraciones espontáneas

Los datos -aún provisorios- del EMTURYC indican que en el período entre el 1 de diciembre y el 15 de enero la ciudad 1.399.007 visitantes, un 4,5% menos que en el mismo período de 2024. El dato incluso profundiza con la estimación a la baja que había hecho el gobierno de Axel Kicillof, que la semana pasada una merma del 2,9% en la cantidad de visitantes.

El lunes, la dirección de AUBASA, la empresa que controla las autopistas bajo control del gobierno bonaerense, había hablado de una caída del 7% en la cantidad de vehículos que circularon hacia la Costa en los primeros 15 días de enero, otro indicador, en este caso indirecto, de la marcha de la temporada.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aportaron otro dato preocupante: Mar del Plata tuvo un nivel de ocupación “medio” de un 60% con estadía promedio durante la primera quincena que no supera las cuatro noches.

Para toda la provincia de Buenos Aires, la organización empresarial estimó un flujo de 3,6 millones de visitantes, casi 100.000 menos que en la misma quincena de 2025.

No obstante, matizó: “más que un retroceso del turismo, lo que se observa es una reconfiguración de la forma de viajar, donde la flexibilidad y la oportunidad ganan peso frente a la anticipación”.

¿La temporada es buena o mala?

La acumulación de indicadores parece contradecir la evaluación del gobierno de Javier Milei respecto de la marcha de la temporada. En un comunicado oficial, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, había señalado el “gran movimiento turístico” en todo el país, tras evaluar la marcha de la temporada, el 5 de enero pasado, junto a su equipo de trabajo.

"En la nueva Argentina que lidera el presidente Javier Milei, en un clima de estabilidad y seguridad, miles de familias volvieron a elegir viajar, y la segunda quincena ya anticipa una temporada muy fuerte para el turismo nacional", añadió, hace unos días, Scioli

Esa intervención provocó un cruce del ministro de Producción de la Provincia, Augusto Costa. "Para que quede claro: en la "nueva Argentina" de la que hablás, hay menos turistas que se toman menos días de vacaciones y no tienen un mango para consumir. Así de simple”.

Según los datos que difundió el propio Costa en una conferencia de prensa en Villa Gesell, en el inicio de la temporada, la caída del consumo por parte de los turistas en destinos bonaerenses fue del 21%.

Temas
Ver más

Un chalet marplatense y ocho chicos: historia de la foto reconstruida tras casi medio siglo

Cómo sigue la salud de Bastián: sin fiebre y con respiraciones espontáneas

Mar del Plata: robaron una camioneta con casa rodante y dejaron dos niños abandonados en la ruta 226

Mar del Plata: murió un joven que había sido golpeado y baleado en la previa de Navidad

Reclaman desde EE.UU. el cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata

Kicillof recorrió la muestra de la histórica expedición submarina del Conicet

CAME: "Más que un retroceso del turismo, lo que se observa es una reconfiguración de la forma de viajar"

Mar del Plata: ráfagas de viento y lluvia provocaron destrozos en distintos puntos de la ciudad

Bastian sigue en estado crítico: tiene múltiples fracturas de cráneo

Con el boom de la construcción de torres de lujo, Mar del Plata se va para arriba

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Preocupación por los casos de hantavirus. (Chris F/pexels)

Una persona falleció por hantavirus en Arrecifes y son cinco las víctimas en PBA

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La actividad económica según el Indec.

Indec: la actividad económica volvió a caer en noviembre pero en los primeros 11 meses de 2025 mantuvo la expansión

Por  Agencia DIB