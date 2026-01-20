martes 20 de enero de 2026
Mar del Plata: murió un joven que había sido golpeado y baleado en la previa de Navidad

Sebastián Morua resultó herido durante un violento episodio ocurrido el 23 de diciembre, cuando una reunión familiar derivó en una pelea, disparos y un posterior ataque a la vivienda.

El joven estuvo internado varias semanas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

Un adolescente de 15 años que había sido golpeado y baleado en la previa de Navidad en Mar del Plata murió tras permanecer casi un mes en grave estado.

Sebastián Morua resultó herido durante un violento episodio ocurrido el 23 de diciembre en el barrio San Patricio, cuando una reunión familiar derivó en una pelea, disparos y un posterior ataque a la vivienda.

De acuerdo con La Capital, el fallecimiento se produjo este lunes, luego de varias semanas de internación en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El joven había ingresado con un severo traumatismo de cráneo y, pese a ser sometido a distintas intervenciones quirúrgicas, atravesar un período de coma y mostrar una leve mejoría al despertar, su cuadro se agravó hasta provocar su muerte como consecuencia de las lesiones sufridas.

Violencia en la previa de Navidad

El hecho que desencadenó el desenlace fatal ocurrió el martes 23 de diciembre, alrededor de las 19.30, en una casa ubicada en la zona de las calles 461 y 46. Allí se celebraba un cumpleaños cuando una discusión entre un familiar del anfitrión y una persona que llegó al lugar fue escalando hasta convertirse en una pelea que involucró a varios asistentes, entre familiares y vecinos.

La situación se volvió cada vez más violenta y derivó en golpes de puño entre dos grupos. Cuando todo parecía haberse calmado y algunos de los agresores se habían retirado, uno de ellos regresó armado y efectuó varios disparos. En ese contexto, uno de los proyectiles impactó en el adolescente, que además ya había sido golpeado.

Morua fue trasladado de urgencia al HIGA, donde quedó internado en terapia intensiva. Su evolución fue seguida con extrema cautela durante semanas, en un cuadro marcado por la gravedad de las heridas y las complicaciones neurológicas.

En paralelo, mientras los heridos eran asistidos en el nosocomio, los atacantes habrían vuelto a la vivienda donde se realizó el cumpleaños, ingresaron por la fuerza, sustrajeron distintas pertenencias y prendieron fuego el inmueble, lo que provocó importantes daños materiales.

