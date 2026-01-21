Un chalet marplatense y ocho chicos: la historia de la foto reconstruida después de casi medio siglo

En los últimos días se viralizaron en nuestro país una serie de fotos de Masahide Tomikoshi ( Japón , 1971), tomadas en Argentina a fines de la década de 1970. Allí, entre colores deslumbrantes que contrastan con los grises y ocres actuales, aparecen los festejos del Mundial ’78 , carteles de neón en la estación de Constitución , retratos de Diego Armando Maradona y muchas otras escenas. De todas estas fotos, una en particular estalló en las redes: un grupo de ocho chicos sentados en el frente de una casa típica marplatense, que sonríen a la cámara . Muchos se preguntaron dónde estaba esa vivienda y quiénes serían esos niños. En tiempo récord, gracias a un influencer y a un programa de radio, aparecieron seis de los ocho chicos, ya convertidos en adultos, y recrearon la foto .

Todo comenzó cuando Tomikoshi publicó diversas imágenes de su visita al país antes, durante y después del Mundial. Así, compartió en sus redes una galería de su paso por varias provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires en las que retrató la forma de vida de los argentinos y su pasión por el fútbol.

Una de las fotos que más se destacó fue la de los ocho niños sentados en el frente de una casa típica marplatense, realizada el 2 de junio de 1978 .

En las redes sociales comenzó una búsqueda para hallar más datos sobre la foto viral. Así, el creador de contenido Joaquín Monti consultó en sus historias si alguien sabía si esa casa seguía en pie. Horas más tarde Matías Staci, quien difunde fotos de patrimonio histórico y arquitectónico de Mar del Plata, le respondió que la dirección era San Lorenzo entre Paunero y Lavalle.

“Creo que encontré donde queda ese chalet”, le escribió Staci a Monti. El mensaje continuó: “En imágenes publicadas en el año 2019 se ve que este fotógrafo se estaba hospedando en el hotel San Marco de la calle Aristóbulo del Valle entre Avellaneda y San Lorenzo. En la imagen original se ve que hay una altura de 3 números en la piedra, la imagen tenía que haber sido sacado cerca de ahí y era el atardecer. La dirección es San Lorenzo entre Paunero y Lavalle. Se sacó el borde de piedra de la vereda y se reemplazó por una reja, además de que se pintó de blanca la madera”.

“Gracias Mati por haber compartido con nosotros el resultado final de tu investigación. Para los que amamos Mar del Plata, y somos nostálgicos, aún de épocas que ni siquiera vivimos, nos erizan la piel este tipo de hallazgos“, agregó Monti, junto con imágenes de los cambios que tuvo la casa a lo largo de los años según Google Maps.

La búsqueda

Una vez ubicado el lugar, Joaquín Monti pidió ayuda a sus seguidores para hallar a los protagonistas de la foto: “El próximo paso es encontrar a los ‘niños’ y por qué no, recrear la imagen”.

La búsqueda finalizó este martes en el programa “Yo te Dije“, que se emite en simultáneo por Radio Amor 105.9 y Acqua 102.7. Así lo contaron en su cuenta de Instagram: “Ya habíamos dado con la casa de la foto (…) pero faltaba lo más importante: los chicos. Mientras contábamos la historia en vivo, empezó a pasar algo increíble: empezaron a llegar mensajes de los protagonistas de la foto”.

Continúan: “Todo estaba conectado: uno de los chicos de la imagen era conocido de la locutora @valecufrelocutora. Junto a la producción del programa seguimos atando cabos. Buscando, confirmando, reconstruyendo, los encontramos a todos”.

48 años después

Finalmente, el martes seis de los ocho “exchicos” se juntaron para recrear la foto. En la cuenta de Instagram de @mardelplataweb contaron: “Son hermanos, amigos del barrio, y al reencontrarse notaron que en la foto cuatro de ellos usaban botas rojas en la imagen original. Años después, compartieron recuerdos, nostalgia y charlas sobre si conocían la existencia de la foto y lo que les genera hoy. Revivieron historias de jugar en la vereda, las calles tranquilas y la infancia compartida, un recuerdo imborrable que volvió a unir a 6 de los 8 protagonistas de aquella postal histórica”.

Y en la cuenta de Yo te dije publicaron las dos fotos que muestran el ayer y el hoy. En el texto que las acompaña expresaron: “Una foto. Una ciudad. Casi 50 años después. En Yo Te Dije pasó algo que nos recordó por qué amamos contar historias. Todo comenzó al aire, en la columna de @joaquin.monti, quien fue parte activa del proceso de búsqueda desde el primer momento. Una imagen tomada en 1978, con ocho chicos sentados en el frente de una típica casa marplatense, despertó una búsqueda colectiva que atravesó redes, recuerdos y emociones”.

La nueva foto fue tomada por @ego.machine, “con sensibilidad y mirada justa para un momento irrepetible”.

Y cerraron: “A veces no es solo una foto. Es el paso del tiempo, la memoria viva y una ciudad que sigue contando sus historias”.

Fuente: Agencia DIB