Alerta por brote de diarrea en Florianópolis: qué hacer para no contagiarse en las vacaciones

Un año más, las playas paulistas en alerta por brote de diarrea.

Como todos los años en plena temporada de verano , las playas del sur de Brasil enfrentan un aumento significativo de casos de diarrea . El mayor registro de infecciones se reportó en el estado de Santa Catarina , cuya capital es Florianópolis , ciudad muy elegida por turistas argentinos para el descanso estival.

Según informaron medios locales, en las últimas semanas se reportaron al menos 10 mil personas que acudieron a la atención médica o reportaron síntomas compatibles con la Enfermedad Diarreica Aguda , según datos oficiales del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud del Estado.

Esta infección que causa síntomas gastrointestinales afecta tanto a residentes como a turistas, dado que el contagio es principalmente a través de contacto con aguas contaminadas o por consumir alimentos y bebidas elaborados sin las condiciones adecuadas de higiene.

El cuadro tiene síntomas claros : deposiciones líquidas, dolor abdominal, náuseas y, en algunos casos, vómitos. Si bien se resuelve en el transcurso de una semana y no reviste gravedad en personas sanas, puede tener complicaciones debido a la combinación con el calor, por lo que hay que evitar deshidrataciones.

diarrea Las enfermedades diarreicas son más peligrosas en niños y ancianos.

Recomendaciones

Ante la manifestación de la Enfermedad Diarreica Aguda, las autoridades sanitarias brasileñas recomendaron:

Beber líquidos después de cada evacuación intestinal.

después de cada evacuación intestinal. Lavarse bien las manos.

Desinfectar adecuadamente los alimentos.

adecuadamente los alimentos. Tratar el agua para su consumo seguro, ya sea hirviéndola, con filtros o colocando dos gotas de lavandina por litro.

para su consumo seguro, ya sea hirviéndola, con filtros o colocando dos gotas de lavandina por litro. Evitar tomar medicamentos antidiarreicos sin consejo médico.

No consumir bebidas industriales y azucaradas.

Niños y ancianos con diarrea deben buscar atención médica inmediata, ya que corren un mayor riesgo de sufrir deshidratación grave. De igual modo, si aparecen signos de deshidratación (ojos hundidos, boca seca, poca orina, somnolencia), sangre o moco en las heces, fiebre alta o dolor abdominal intenso, vómitos frecuentes que impiden la hidratación, diarrea persistente o que empeora, se debe recurrir de inmediato a la supervisión en un centro de salud.

La higiene en la cocina, el lavado de manos y la correcta cocción de la carne, medidas clave para prevenir la enfermedad. (Archivo) La higiene en la cocina, el lavado de manos y la correcta cocción de la carne, medidas clave para prevenir la enfermedad. (Archivo)

Peligros de las enfermedades diarreicas

Según describe la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades diarreicas son la tercera causa de muerte en niños menores de 5 años. La diarrea puede durar varios días y dejar el cuerpo sin el agua y las sales que necesita para vivir.

Se define como diarrea la deposición, tres o más veces al día (o con una frecuencia mayor que la normal para la persona), de heces sueltas o líquidas. La deposición frecuente de heces formes (de consistencia sólida) no es diarrea, ni tampoco la deposición de heces de consistencia suelta y pastosa por bebés amamantados.

La diarrea suele ser un síntoma de infección en el tracto digestivo, que puede estar ocasionada por muy diversos organismos, como bacterias, virus y parásitos. La infección se transmite por alimentos o agua para beber contaminados, o bien de una persona a otra como resultado de una higiene deficiente.

Fuente: Agencia DIB