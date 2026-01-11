Carlos Bianco: el verano "viene un poco más abajo que el año pasado, que ya había sido una temporada floja"

Con una ocupación hotelera que ronda el 65%, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , realizó un balance del arranque de la temporada de verano en Mar del Plata : “Viene un poco más abajo que el año pasado” y la caída del consumo continúa siendo el principal problema, describió.

“Vengo recorriendo, estuve en Claromecó, en Mar del Cobo y ahora acá en Mar del Plata. Hablé con algunos intendentes y es una temporada que, por ahora, viene un poco más abajo que el año pasado, que ya había sido una temporada floja. Todos tienen mucha expectativa, pero más allá de la cuestión del público -que todavía no tenemos estadísticas formales de la cantidad de turistas para hacer una comparación seria-, lo que nos dicen es que hay poco consumo, algo que ya se venía viendo durante todos los fines de semana”, dijo Bianco, en diálogo con el diario La Capital .

Según explicó el funcionario en la entrevista, el gobierno provincial está “trabajando muchísimo para fortalecer la temporada, con una inversión muy fuerte, 28.000 efectivos, los vehículos del Operativo Sol, el servicio de atención al turista del Ministerio de Salud, el mantenimiento de todas las rutas turísticas durante todo el año, la repavimentación de la Ruta 2, la transformación en autovía de la Ruta 11. Además, toda la agenda cultural, con más de 600 eventos, más de mil artistas contratados para todo el verano, funciones a precios populares y muchas actividades gratuitas”. A eso sumó los descuentos a través de Cuenta DNI y préstamos personales a sola firma de hasta $ 2 millones, que se pueden gestionar desde el celular, para vacacionar y luego pagarlos en cuotas, con tasas de interés muy bajas.

Sin embargo, Bianco advirtió que “lamentablemente lo que pasa es que, por un lado, una gran parte de la población está teniendo muchísimos problemas de ingresos: algunos por falta de empleo y otros por insuficiencia de sus ingresos. Y por otro lado, por la percepción cambiaria, hay destinos en el exterior que hoy se vuelven más competitivos, más baratos”. En ese sentido, enumeró: “Hay temporada récord en Punta del Este, y son argentinos. Lo mismo está pasando con Brasil y con otros destinos de sol y playa; eso nos preocupa. Lamentablemente, el Gobierno nacional no hace nada para tener una buena temporada. No ha tenido vinculación con nosotros, no plantearon ningún esquema promocional para la provincia ni para otros destinos. No hubo ningún aporte para la temporada: cero preocupación y cero acompañamiento”.

Obras públicas en la provincia de Buenos Aires

En relación con la obra pública vinculada directamente a los destinos turísticos, el ministro se refirió puntualmente a los trabajos en la Rambla marplatense y la Ruta 11.

“Son dos obras muy importantes, beneficiosas y muy esperadas. La obra de la Rambla venía un poco demorada, pero ya está en ejecución. Algunos tramos ya se finalizaron, otros están -como se puede observar- en plena construcción, y hay etapas que continuarán durante el año. Era una obra muy necesaria y requerida, y con un esfuerzo muy grande el gobierno de Axel Kicillof se está llevando adelante dentro del ritmo previsto”.

En cuanto a la Ruta 11, siempre en diálogo con La Capital, señaló que “se está trabajando en los dos frentes de obra: desde Villa Gesell hacia Mar Chiquita y desde Mar Chiquita hacia Villa Gesell. Continúa la transformación en autovía, y además al inicio de la temporada el Gobernador anunció que el tramo que faltaba entre Mar de Ajó y Villa Gesell también se va a licitar. La ruta 11 va a quedar completamente transformada en una autovía hacia los destinos turísticos”.

Bianco mencionó además otras obras en Mar del Plata, como trabajos de urbanización en barrios populares y la construcción de un centro de atención primaria de la salud. “Son obras que el gobierno provincial sigue haciendo con mucha dificultad. Hay que recordar que el gobierno nacional dejó abandonadas más de mil obras en la provincia. Nosotros continuamos, pero con mucho esfuerzo, porque tenemos menos recursos”. En ese marco, recordó: “Desde que empezó esta gestión nacional nos recortaron 14,7 billones de pesos. Ese dinero, en gran parte, se podría haber invertido en más obras. Hoy, como dice el Gobernador, una vez que pagamos salarios, aguinaldos, vencimientos de deuda y los costos de mantenimiento de hospitales y escuelas, todo lo que queda va a obra pública. Absolutamente todo”.

Fuente: Agencia DIB