Bastian sigue en estado crítico: tiene múltiples fracturas de cráneo

Bastian Jerez, el nene de ocho años que resultó gravemente herido en el choque ocurrido el lunes en la zona conocida como La Frontera de Pinamar , continúa internado en estado crítico y con riesgo de vida. Según el último parte médico, el menor presenta múltiples fracturas de cráneo y permanece a la espera de una nueva intervención quirúrgica, que sería la cuarta desde que ingresó al sistema de salud tras el accidente.

Pinamar: el niño que sufrió un golpe en el hígado en un choque en La Frontera sigue grave

El niño fue trasladado en las últimas horas a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Mar del Plata , donde permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti”. El traslado se realizó en un helicóptero sanitario de la Provincia de Buenos Aires, bajo estrictas medidas de cuidado y con monitoreo permanente de su estado clínico.

De acuerdo al comunicado oficial emitido por el centro de salud marplatense, al que accedieron medios nacionales, “en las primeras actuaciones se lo estabilizó y compensó para realizarle una tomografía de cráneo, cervical, tórax y abdomen, hallándose múltiples fracturas de cráneo”.

Tras esa evaluación inicial, el equipo de neurocirugía decidió colocarle una válvula de control de presión intracraneal para monitorear presiones elevadas. El procedimiento se realizó en quirófano y no presentó complicaciones inmediatas.

Desde el hospital aclararon que el ingreso a quirófano para una nueva intervención aún debe esperar y estará supeditado a la evolución clínica del paciente. “El ingreso para la exploración y el cierre abdominal será según su evolución”, señalaron en el parte médico, en referencia a las lesiones internas que también sufrió el menor como consecuencia del impacto.

Pasadas las 17.30 de ayer, Bastian ingresó al centro de salud pediátrico y comenzaron los estudios complementarios para terminar de evaluar su estado general. Durante la jornada del miércoles, el niño mostró una leve mejoría, lo que permitió iniciar el descenso progresivo de inotrópicos y evitar nuevas transfusiones, ya que no presentó signos de sangrado activo.

Sin embargo, los resultados de los estudios posteriores obligaron a postergar la cirugía que estaba prevista. El procedimiento contemplaba el retiro del packing hepático y el cierre abdominal, tras una operación previa realizada el martes por un cuadro de inestabilidad hemodinámica.

Bastian traslado Bastian fue trasladado a Mar del Plata en un helicóptero sanitario del Ministerio de Salud bonaerense.

Cómo es la operación

El doctor. Diego Fernández (M.N. 94.846), jefe hepatobiliar y director del programa de trasplante hepático en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, explicó cómo será la nueva operación de Bastián.

“Lo que hicieron en una primera instancia fue salvarle la vida a Bastián que era lo principal y tratar dl contener el daño del hígado que era muy severo, una hemorragia muy importante con pérdida de sangre importante. Se hizo un tapón, un empaquetamiento del hígado que es lo que se llama packing, para contener la pérdida y recuperar al paciente”, indicó en diálogo con TN.

Asimismo, añadió: “Bastián estuvo en la terapia intensiva, hace unos días hicieron una revisión que fue una segunda cirugía tratando de ver si eso seguía con pérdidas hemáticas o biliares y, aparentemente, estaba bastante controlado”.

“Hoy tiene lo que se llama un abdomen contenido que no terminó de cerrar porque no está cerrado definitivamente y el packing, que es este taponamiento y este vendaje al hígado todavía adentro, lo que es algo antinatural. Es un vendaje y eso hay que sacarlo porque después de 48 o 72 horas se puede generar una infección porque es un cuerpo extraño”, dijo.

El Dr. Fernández señaló que además se debe “revisar finalmente si hay que hacer una reparación de algo más delicado del hígado como pueden ser sus arterias o sus venas, ya en un contexto de mejor estabilidad y de un paciente un poco más recuperado, que puede ser lo que está sucediendo en estos días”.

“Las complicaciones son múltiples hay un compendio, pero, básicamente, el hígado pierde sangre y bilis cuando tiene alguna laceración de esta magnitud. Si hoy tenemos contenida la pérdida de sangre y eso está cicatrizado o generó coágulos adecuados, la segunda cosa más frecuente que puede ocurrir es que tenga una fuga de bilis que son conductos pequeños para lo cual se dejan drenajes al exterior para poder igualmente sacar ese packing y dejar cerrado su abdomen”, explicó.

El accidente

Mientras Bastian permanece internado y su evolución es seguida minuto a minuto, la causa judicial continúa avanzando. El accidente involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y a un vehículo UTV en el que viajaba la familia del menor. Ambos rodados quedaron secuestrados para la realización de peritajes que permitan determinar la mecánica del choque y eventuales responsabilidades.

En ese contexto, el conductor de la camioneta, Manuel Molinari, empresario oriundo de Junín, habló públicamente a través de sus redes sociales. En un breve mensaje, agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió prudencia. “Estamos atravesando un momento difícil, y lo más importante es la salud del niño. Pido respeto y oraciones por él y su familia”, expresó, al tiempo que aseguró confiar en que “la verdad y la justicia van a aclarar las cosas”.

Por su parte, la madre de Bastian, Macarena, también se manifestó públicamente. Visiblemente afectada por la situación, apuntó contra el conductor de la camioneta como responsable del siniestro, remarcó el profundo impacto emocional que atraviesa la familia y desmintió versiones que circularon en las últimas horas sobre las circunstancias del choque.

Fuente: Agencia DIB