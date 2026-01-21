miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026 - 12:33

Buscan prohibir por ley la circulación de vehículos en las playas bonaerenses

Los senadores Sergio Vargas y Carlos Kikuchi presentaron un proyecto para prohibir la circulación de motos, cuatriciclos y UTV en las playas bonaerenses.

Por Agencia DIB
Un control vehicular en las playas bonaerenses.&nbsp;

Un control vehicular en las playas bonaerenses. 

Más noticias
Los problemas de los residuos en las playas bonaerenses. 

Casi el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses son plásticos
La Rioja respira al ritmo de La Chaya. 

La Rioja, entre sus paisajes y una agenda de festivales

La iniciativa firmada por los “libertarios dialoguistas” Sergio Vargas y Carlos Kikuchi establece un marco normativo para impedir la circulación de vehículos motorizados en médanos y otras zonas de uso recreativo, restringiendo su uso exclusivamente a situaciones de emergencia, tareas de seguridad o prestación de servicios públicos.

“El proyecto surge frente al creciente riesgo que implica la circulación de autos, motos y cuatriciclos en zonas de uso recreativo, donde conviven peatones, niños y actividades turísticas, generando situaciones de peligro permanente y antecedentes de siniestros evitables”, remarcaron los legisladores.

Además de prevenir los riesgos de accidentes viales, el proyecto pone el foco sobre el impacto negativo en el ecosistema costero que provoca el tránsito vehicular sobre los médanos. Al respecto, remarcaron que el excesivo tránsito acelera la erosión, daña la flora y fauna nativa y compromete el equilibrio natural que protege a la costa frente a eventos climáticos extremos.

La iniciativa se da después del fuerte accidente que involucró a Bastián Jerez, el pequeño que está internado en Mar del Plata tras el accidente en los médanos de Pinamar. Pero también hubo otros incidentes graves como el del joven de 27 años que sufrió heridas el pasado fin de semana en Villa Gesell tras volcar con un cuatriciclo en una zona de médanos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Casi el 80% de los residuos encontrados en las playas bonaerenses son plásticos

La Rioja, entre sus paisajes y una agenda de festivales

Tambos: en 2025 creció 8% la producción bonaerense y esperan un 2026 moderado

Cómo sigue la salud de Bastián: sin fiebre y con respiraciones espontáneas

Una persona falleció por hantavirus en Arrecifes y son cinco las víctimas en PBA

Mar del Plata: robaron una camioneta con casa rodante y dejaron dos niños abandonados en la ruta 226

Súper gripe A H3N2: se registró la primera muerte en el país

Buscan a una mujer de Bolívar que está desaparecida desde el 1 de enero

Borcegos para los brigadistas: platenses buscan trasladar 260 cajas a la Patagonia

Cayeron varios amigos de Morena Rial que robaban casas en la costa bonaerense

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Preocupación por los casos de hantavirus. (Chris F/pexels)

Una persona falleció por hantavirus en Arrecifes y son cinco las víctimas en PBA

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La foto marplatense que fue reconstruida con casi todos sus protagonistas, 48 años después.

Un chalet marplatense y ocho chicos: historia de la foto reconstruida tras casi medio siglo