Reclaman desde EE.UU. el cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata

La fotografía de la inmobiliaria marplatense donde se veía el cuadro cuestionado.

El caso del cuadro robado por el régimen nazi que apareció colgado en una vivienda de Mar del Plata dio un giro clave: una pericia oficial confirmó que la obra formó parte de la colección del galerista judío Jacques Goudstikker y su nuera Marei von Saher , única heredera, exige la restitución de la pintura desde Estados Unidos, donde reside.

La atención está centrada desde hace meses en “Retrato de una dama” , una pintura del siglo XVIII atribuida al artista italiano Giacomo Antonio Melchiorre Cerutti , conocido como Il Pitocchetto .

La confirmación de la autoría, que se lee en un informe elaborado por dos expertos de la Academia Nacional de Bellas Artes, refuerza el reclamo de Von Saher (82), nuera de Goudstikker y su única heredera. La mujer reside en Connecticut, EE.UU., y desde allí exige la restitución de la obra.

El caso es inédito en la Argentina, ya que es la primera vez que la Justicia debe resolver el destino de una pieza de arte vinculada al expolio nazi .

Historia

De acuerdo con La Capital y en base al informe pericial, la pintura perteneció a la colección que Goudstikker había reunido en los Países Bajos antes de huir del avance del nazismo.

En mayo de 1940, el marchante escapó de Ámsterdam junto a su esposa y su hijo, pero murió durante la travesía. Su galería, con más de mil obras, quedó en manos del régimen nazi.

Gran parte de ese acervo fue apropiado por Hermann Göring, uno de los jerarcas del Tercer Reich y ávido coleccionista de arte. Otras piezas fueron vendidas, subastadas o dispersadas tras la guerra.

El retrato ahora investigado figura en los archivos fotográficos originales de Goudstikker.

Valor de mercado, valor histórico

La obra fue atribuida durante años a distintos pintores. Cuando se inició el caso, en agosto del año pasado, se pensó que era obra de Vittore Ghislandi (Fra Galgario), pero la pericia ratificó que fue realizada por Cerutti.

Su valor de mercado ronda hoy los 250 mil euros, aunque su relevancia histórica y simbólica supera ampliamente cualquier estimación económica.

Colgado en el living

El revuelo se desató cuando el cuadro apareció en una publicación inmobiliaria, en la que se la veía colgada en el living de un chalet marplatense puesto en venta.

La vivienda pertenecía a Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso. Kadgien es hija de Friedrich Gustav Kadgien, un financista alemán vinculado al nazismo.

Tras un allanamiento, el cuadro fue entregado a la Justicia. La pareja presentó un supuesto recibo de compra de un museo de Colonia y sostuvo que la obra había estado durante décadas en el ámbito familiar.

Ambos están imputados por encubrimiento en una causa que lleva adelante el fiscal federal Carlos Martínez, con la intervención de la PROCELAC.

“Hasta las últimas consecuencias”

“Estamos siendo observados por la comunidad internacional”, advirtieron los querellantes, al subrayar la trascendencia del caso. Desde la familia Goudstikker aseguran que seguirán “hasta las últimas consecuencias” para recuperar una obra que consideran parte de un patrimonio robado durante el Holocausto.

La decisión final quedará ahora en manos de la Justicia marplatense.

Fuente: Agencia DIB