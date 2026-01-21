miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026 - 18:16

Mar del Plata: reunión y avances para la investigación de delitos complejos

Autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mantuvieron una reunión de trabajo con el fiscal general Fabián Fernández Garello.

Por Agencia DIB
mar del plata delitos complejos

Autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mantuvieron una reunión de trabajo con el fiscal general Fabián Fernández Garello, con el objetivo de coordinar y avanzar en investigaciones vinculadas a delitos complejos en el distrito de Mar del Plata.

Durante el encuentro, se analizaron líneas de acción conjuntas y se reforzó la articulación entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad, en el marco de una estrategia orientada a optimizar la respuesta frente a organizaciones delictivas y hechos de mayor complejidad.

reunion delitos complejos

En ese contexto, también se desarrolló una reunión operativa con las áreas de Seguridad, Investigaciones y Drogas Ilícitas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, destinada a diseñar operativos de saturación y dispositivos preventivos en distintos barrios de la ciudad.

Las acciones planificadas apuntan a fortalecer el control territorial, mejorar el intercambio de información y potenciar las tareas de prevención, investigación y combate del delito, con despliegues coordinados y focalizados según el análisis criminal.

