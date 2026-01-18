domingo 18 de enero de 2026
18 de enero de 2026 - 09:22

Mar del Plata: ráfagas de viento y lluvia provocaron destrozos en distintos puntos de la ciudad

El sábado el viento causó en Mar del Plata la voladura de techos, postes de luz y cientos de sombrillas, además de la caída de árboles en la zona céntrica.

El viento y la lluvia castigaron a Mar del Plata.

Después de una jornada sofocante, un fuerte temporal azotó Mar del Plata la tarde del sábado, con intensas ráfagas de viento y lluvia que provocaron destrozos en distintos puntos de la ciudad, en medio del recambio turístico.

El día había amanecido con sol pleno, pero las condiciones cambiaron de manera abrupta cerca de las 16, cuando comenzaron ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora que obligaron a turistas y residentes a abandonar las playas.

El viento causó la voladura de techos, postes de luz y cientos de sombrillas, además de la caída de árboles en la zona céntrica. En el barrio La Perla, las ráfagas provocaron la rotura de los vidrios de la planta baja de uno de los edificios más emblemáticos del sector, lo que ocasionó heridas leves a un empleado de seguridad.

Mar del Plata, el temporal

En el reporte oficial de Defensa Civil se confirmó que una de las áreas más afectadas fue el sector norte de la ciudad y que los vientos resultaron más destructivos que la lluvia: "El viento afectó mucho la zona costera de La Perla, pero sobre todo desde la avenida Colón hacia Camet". "En esta zona particularmente cayeron alrededor de doce postes de luz, algunos sobre la calle y otros recostados sobre viviendas", expresa el informe citado por el sitio 0223, y agrega: "15 árboles afectados, algunos de gran porte, otros de ramas más chicas, golpeando autos estacionados, que también hubo que rescatar".

Además, se registraron voladuras de cartelería y de techos, aunque en menor medida. "Mucho cableado en el piso", se describió. En los trabajos posteriores al temporal intervinieron distintos organismos municipales, como la Patrulla, la Dirección de Tránsito y la Unidad de Poda.

También se solicitó la intervención de Riesgos Especiales por los vidrios en la vía pública que cayeron del edificio ubicado en La Perla: "Se requirió de la tarea de esta especialidad para evitar que cayeran a la calle y lastimaran a la gente", siempre de acuerdo con 0223.

