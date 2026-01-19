Kicillof recorrió la muestra de la histórica expedición submarina del Conicet

El gobernador Axel Kicillof en la muestra en el Museo Mar.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este lunes la muestra “Vidas Submarinas: ciencia, arte y soberanía”, que se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MAR), en Mar del Plata. La exposición pone en valor los resultados de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, una campaña científica histórica realizada por especialistas del CONICET y seguida en tiempo real por miles de personas durante julio y agosto de 2025.

La propuesta recupera los principales hallazgos del trabajo realizado a bordo del buque de investigación Falkor (too), que permitió explorar uno de los ecosistemas más profundos y desconocidos del Mar Argentino. A partir de una puesta museográfica innovadora, la muestra combina divulgación científica, arte y tecnología para acercar esos descubrimientos al público general.

Una muestra pensada para la familia La exposición está pensada para toda la familia e incluye distintos espacios interactivos: un sector de infografía gráfica y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica que recrea el universo submarino. Además, se desarrollan talleres para niños y niñas de entre 2 y 12 años, así como conversatorios con investigadoras e investigadores que participaron de la campaña científica.

El muestreo y la muestra fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre los ministerios de Comunicación Pública y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, el Instituto Cultural, AUBASA y el CONICET Mar del Plata.

Axel2 Durante la visita acompañaron al gobernador el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza; los subsecretarios Federico Aguero y Victoria Onetto; el director del Museo MAR, Ezequiel Pérez Saenz; el concejal Gustavo Pulti y la investigadora del CONICET Daniela Garanzini. La exposición puede visitarse de manera libre y gratuita en el Museo MAR, de martes a domingos de 15 a 21, hasta el 15 de febrero inclusive. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







