miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026 - 20:10

Los judiciales aceptaron "en disconformidad" el aumento salarial del 4,5%

Los empleados de la justicia provincial recibirá un 2% de aumento para enero, con retroactivos del 1% para diciembre y el proporcional del SAC del 0.5%.

Por Agencia DIB
Hubo Russo, el titular de la AJB. (Archivo)
Hubo Russo, el titular de la AJB. (Archivo)

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó hoy “e n disconformidad” un aumento salarial del 4,5% para los empleados de los tribunales de la provincia, con lo que el gobierno de Axel Kicillof completó la primera ronda de paritarias del año.

La oferta para los empleados judicial fue idéntica a la que la semana pasada aceptaron la mayoría de los docentes y los estatales: 2% de aumento para enero, con dos retroactivos, uno de 1,5% para diciembre y un proporcional de 0.5% correspondiente al medio aguinaldo. Así, en febrero, los empleados cobrarán un 4,5% en febrero respecto de los sueldos de diciembre.

En un comunicado al que accedió DIB, la AJB consideró que “si bien la suma propuesta es sustancialmente superadora de la anterior, aún resulta insuficiente para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, por lo cual se decide por mayoría aceptar en disconformidad”.

El gremio insistió en que “la reanudación de la negociación sea en tiempo y forma en la primera quincena de febrero ”, con la expectativa de obtener un nuevo incremento a cobrar en marzo.

Kicillof cerró la paritaria con los docentes -excepto la FEB, que la rechazó- y con los estatales que aceptaron masivamente, a excepción de un sector de los trabajadores de Astilleros Río Santiago, que hoy protestaron frente a Gobernación.

Fuente: Agencia DIB.

