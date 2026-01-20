Mar del Plata: robaron una camioneta con casa rodante y dejaron dos niños abandonados en la ruta 226

La Policía pudo rescatar la camioneta y la casa rodante, y los seis miembros de la familia asaltada resultaron ilesos. (Gentileza La Capital)

Una familia mendocina vivió un verdadero infierno durante sus vacaciones en Mar del Plata: tres delincuentes armados interceptaron la camioneta con casa rodante en la que viajaban el matrimonio y sus cuatro hijos, se llevaron el vehículo con parte de la familia en su interior y abandonaron a dos chicos, de 6 y 8 años, sobre la banquina de la Ruta Provincial 226.

El hecho ocurrió el lunes cerca de las 23, a la altura del kilómetro 7 de la mencionada autovía. Según informaron fuentes policiales al diario La Capital, Jesús David Matmud, de 44 años, conducía una Toyota Hilux negra con una casilla rodante en la que viajaban su esposa y sus hijos. El hombre frenó al costado de la ruta unos minutos mientras su familia permanecía dentro de la casa rodante. En ese momento, fueron sorprendidos por tres ladrones armados que lo amenazaron y pusieron en marcha el vehículo.

Embed La esposa del conductor, una hija y un hijo, quedaron dentro de la casilla; los otros dos nenes que habían bajado para ir al baño fueron abandonados en la banquina de la ruta. Antes de que los ladrones emprendieran la fuga, el conductor se subió a la caja de la camioneta y uno de los asaltantes lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a tirarse del vehículo. Tras lograr ponerse a salvo, fue la propia víctima la que dio aviso inmediato al 911.

A partir de la alerta, se desplegó un operativo policial para localizar tanto a los menores abandonados como al vehículo robado. Pocos minutos después, los hermanitos fueron encontrados y trasladados a una dependencia policial, donde quedaron al resguardo y en buen estado de salud.

Operativo En tanto, efectivos policiales lograron hallar los vehículos en un descampado del Barrio Hipódromo de Mar del Plata. En el lugar, trabajaron peritos de la Policía Científica en busca de rastros que permitan identificar a los responsables. La causa fue caratulada como robo y hallazgo automotor e intervino la fiscal Lorena Hirigoyen. La familia realizó la denuncia correspondiente y se constató que ninguno de ellos presentaba lesiones. Fuente: Agencia DIB

