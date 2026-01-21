jueves 22 de enero de 2026
21 de enero de 2026 - 22:28

Gobierno: renunció el secretario de Transporte, que había asumido en mayo del año pasado

Luis Pierrini presentó su renuncia al cargo por motivos personales. En su lugar asumirá Fernando Herrmann.

Por Agencia DIB
El ahora exsecretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini.

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo por motivos personales. Desde el Ministerio de Economía, el titular de la cartera, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la tarea desarrollada por el funcionario durante su gestión al frente de la Secretaría. Pierrini había asumido en mayo de 2025, en reemplazo de Franco Mogetta.

La Universidad Provincial del Sudoeste.

Lanzan una diplomatura en Gestión de Empresas de Transporte
La Legislatura bonaerense, en pleno centro de La Plata.

Escándalo en la Legislatura: amplían las imputaciones a los detenidos por abuso sexual

La salida se conoce luego de un conflicto en el sector, marcado por una disputa entre empresas de colectivos por el reparto de subsidios, según consigna el diario La Nación.

En su reemplazo asumirá Fernando Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

De acuerdo con la información oficial, Herrmann también desarrolló una extensa trayectoria docente en distintas instituciones, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

