Cómo sigue la salud de Bastián: sin fiebre y con respiraciones espontáneas

El niño accidentado en Pinamar permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos y sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial.

Bastián Jerez, el niño accidentado en Pinamar.

El nuevo parte médico difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires sobre la salud de Bastián Jerez, el pequeño que está internado en Mar del Plata tras el accidente en los médanos de Pinamar, confirma que está “sin fiebre” y con “respiraciones espontáneas”.

El informe destaca que el menor sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

Se halla estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos. A su vez, continúa con respiración asistida, antibióticos y sin la necesidad de medicación para sostener la presión arterial.

Sin fiebre

Un dato alentador, respecto al de las últimas 24 horas, es que está sin fiebre, presenta respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos.

Bastián, que se encuentra internado desde hace casi 10 días, debió someterse a cinco operaciones luego de constatar múltiples fracturas de cráneo y lesiones de gravedad en el abdomen.

El 12 de enero

El accidente ocurrió el último 12 de enero. Bastián y otras cuatro personas, entre ellas el padre del niño, viajaban en un vehículo UTV todo terreno en la zona de La Frontera, en la localidad balnearia de Pinamar.

El nene viajaba sin cinturón de seguridad sobre la falda de su padre cuando el vehículo todoterreno chocó con una camioneta Volkswagen Amarok que, según el abogado Matías Morla, “cayó como un misil” sobre el UTV.

El fiscal Sergio García, a cargo de la causa, imputó a los dos conductores involucrados en el choque y también a Maximiliano Jerez, padre de Bastián, por el delito de lesiones culposas agravadas.

