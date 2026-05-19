martes 19 de mayo de 2026
19 de mayo de 2026 - 12:32

Pilar: un tren impactó contra un camión que transportaba agua envasada y los vecinos intentaron robar botellas

El siniestro ocurrió cerca de las 8. El camión pasó un cruce con las barreras bajas y lo chocó una formación que iba a Retiro.

Por Agencia DIB
La carga del camión quedó desparramada sobre la calle.&nbsp;

La carga del camión quedó desparramada sobre la calle. 

Resumen de Pilar

Un tren de la línea San Martín colisionó este martes con un camión que transportaba agua envasada en el paso a nivel de la Avenida Néstor Kirchner, en Pilar. Luego del siniestro, que provocó la interrupción parcial del servicio ferroviario entre Retiro y Pilar e inconvenientes en la circulación vehicular, hubo incidentes con vecinos que intentaron llevarse parte de la mercadería transportada por el camión que quedó desparramada sobre la calle.

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El incidente tuvo lugar a las 7.50, en proximidades del microestadio municipal sobre la calle Mercedes. El tren, de acuerdo con Resumen de Pilar, circulaba en sentido a Retiro y estaba próximo a arribar a la estación Pilar para realizar el habitual trasbordo de pasajeros. El impacto se produjo cuando la formación embistió la zona de carga del camión.

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Barreras bajas

De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, la señalización del cruce no funcionaba al momento del siniestro. Se presume que ante la ausencia de alertas visibles o sonoras, el camión avanzó sobre las vías y fue embestido por la formación. Sin embargo, desde Trenes Argentinos confirmaron que las barreras estaban bajas.

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Otra vista del accidente en Pilar.

Otra vista del accidente en Pilar.

De acuerdo a información policial, el vehículo era conducido por Diego Armando Drago, de 23 años y domiciliado en La Tablada, mientras que la locomotora 707 de la formación 4100 estaba al mando del motorman David Eduardo Muro, de 40 años y vecino de Presidente Derqui.

El tránsito en la zona, al igual que la circulación del servicio ferroviario, estuvo afectado durante varias horas mientras se retiraban los restos del camión.

A mano o en carretilla

El impacto no dejó heridos pero el camión Ford Cargo perdió toda su carga de bebidas, que quedó dispersa sobre las vías y la calle.

Pasadas las 10, una grúa se hizo presente para comenzar los trabajos de remoción del camión. En el interín aparecieron varias personas para llevarse la mercadería desparramada, ya sea a mano o en carretillas, lo que generó altercados y forcejeos con la seguridad privada del vehículo.

La causa fue caratulada como "entorpecimiento de transporte público" e interviene el Juzgado Federal de Campana, Secretaría 1, a cargo del doctor Agustín Ocampo.

Fuente: Agencia DIB

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