lunes 25 de mayo de 2026
25 de mayo de 2026 - 09:22

CAME advierte sobre los problemas que pueden traer los cambios en la zona fría

Desde el sector empresarial manifestaron su preocupación por la reforma al Régimen de Zona Fría y su impacto en la Patagonia y otras provincias.

Por Agencia DIB
Dos personas abrigadas por el intenso frío. (Agencia Xinhua)

Dos personas abrigadas por el intenso frío. (Agencia Xinhua)

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se mostró preocupada ante las modificaciones impulsadas por el Gobierno sobre el régimen de Zona Fría, debido al impacto directo que tendrán sobre el poder adquisitivo de las familias, la competitividad de las pymes y el desarrollo económico regional.

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El reclamo de CAME, que agrupa entidades en todas las provincias, se da después que la Cámara de Diputados aprobara los cambios que, de convertirse en ley, impactará en subas tarifarias en varios territorios del país y en 94 municipios bonaerenses. La medida con la que la administración libertaria busca ahorrar más de 200 mil millones de pesos, ya tuvo críticas, entre otros, de los gobernadores bonaerense, Axel Kicillof, y de su par cordobés, Martín Llaryora.

En su comunicado, CAME indicó que la Patagonia posee características climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año. “En vastas regiones del sur argentino, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses anuales, haciendo imposible reducir significativamente el consumo energético de hogares, comercios e industrias”, señaló.

En ese sentido, aseguró que las modificaciones, que llevarían a más de 1,69 millones de hogares a perder los descuentos actuales en la tarifa de gas, alteran la lógica histórica del régimen compensatorio construido para equilibrar las asimetrías estructurales que enfrenta la región. “Limitar el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo implica trasladar a los usuarios costos crecientes de transporte, distribución e impuestos, generando incrementos tarifarios que podrían superar ampliamente la capacidad de pago de miles de familias patagónicas”, destacó la entidad.

Las proyecciones realizadas por distintos organismos especializados estiman aumentos significativos en las facturas residenciales y comerciales. Esta situación tendrá un efecto inmediato sobre el consumo interno, la actividad económica y el sostenimiento del empleo en toda la región, destacó CAME, quien en el primer cuatrimestre del año registró una contracción de las ventas minoristas de 3,5%.

“Las pequeñas y medianas empresas patagónicas ya enfrentan un escenario complejo marcado por caída de ventas, aumento de costos operativos y dificultades financieras. Incorporar una presión tarifaria adicional sobre el sector productivo y comercial profundizará la desaceleración económica y afectará directamente la capacidad de sostener puestos de trabajo”, agregó el comunicado.

Frente a esto, consideró “imprescindible” abrir una instancia de diálogo institucional y federal que permita evaluar integralmente las consecuencias económicas y sociales de esta reforma antes de su implementación definitiva. “Defender el Régimen de Zona Fría es defender la calidad de vida de millones de argentinos que habitan y producen en la región patagónica”, cerró CAME.

Fuente: Agencia DIB

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