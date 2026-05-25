lunes 25 de mayo de 2026
25 de mayo de 2026 - 09:46

25 de Mayo: el mensaje del Gobierno, con Milei y Belgrano, en modo LEGO

Javier Milei compartió un particular video en redes sociales realizado con inteligencia artificial, para conmemorar el 25 de Mayo.

Por Agencia DIB
Javier Milei y Manuel Belgrano en modo LEGO.&nbsp;

Javier Milei y Manuel Belgrano en modo LEGO. 

Con motivo del 25 de Mayo, el presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales un video realizado con inteligencia artificial y estética inspirada en LEGO, en el que Manuel Belgrano viaja en el tiempo y queda fascinado por los logros del Gobierno libertario.

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El corto publicado en Instagram se puede ver a Belgrano, pero como un muñeco de LEGO, en la Sala Capitular del Cabildo de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810. "¿Cómo se verá la Argentina en el futuro?", escribe el prócer en un papel, con su firma como vocal de la Junta Gubernativa.

Belgrano da entonces un salto hasta la actualidad y llega a una Plaza de Mayo repleta de personas con banderas argentinas, y donde se puede ver a Milei asomar al balcón de la Casa Rosada, junto a su hermana Karina. Todo, siempre, con la estética de los LEGO, la popular línea de juguetes de construcción fabricada por una empresa danesa.

El mandatario reconoce al prócer, lo invita a ingresar a Casa de Gobierno para que se asome y sea ovacionado. "Siguiendo el camino de los próceres", concluye el video que publicó el Jefe de Estado para conmemorar la fecha patria.

No es la primera vez que el Gobierno usa esta estética para celebrar una fecha importante. El pasado 1 de mayo, Milei difundió un video por el Día del Trabajador en el que a través de una animación de un personaje del clásico de este juego de ladrillos lo tenía como protagonista.

Fuente: Agencia DIB

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