Condenaron a diez años de prisión al dueño de un sanatorio por contagios y muertes durante la pandemia

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana condenó a 10 años de prisión a Juan Carlos Linares , propietario del exsanatorio San Carlos de Maquinista Savio y extitular de la firma Salutis S.A. , en el marco de la causa que investigó graves irregularidades ocurridas durante la pandemia de Covid-19. El fallo también alcanzó al exdirector médico del establecimiento, Alberto Lauría , quien falleció durante el proceso judicial.

La condena contra Linares fue dictada por homicidio culposo por múltiples muertes, abandono de persona y propagación de pandemia . Según El Día de Escobar , el fallo representa además un antecedente importante respecto de las responsabilidades sanitarias derivadas de la emergencia sanitaria que atravesó el país entre 2020 y 2021.

En aquellos momentos, el sanatorio ubicado sobre la Ruta Provincial 26 quedó envuelto en numerosas denuncias vinculadas a contagios masivos, falta de controles y situaciones de abandono . De hecha, varias de las víctimas fallecieron luego de haberse contagiado de coronavirus mientras permanecían internadas en el establecimiento .

Además de los pacientes, uno de los episodios más recordados fue la muerte de Elena Rojas , médica y enfermera fallecida por Covid-19 en abril de 2020. A eso, se sumaron imágenes que recorrieron medios nacionales y provocaron indignación: pacientes en condiciones de abandono, cadáveres dentro de las instalaciones y bolsas mortuorias acumuladas en distintos sectores del edificio .

Hace cuatro años

La elevación a juicio fue solicitada en 2022 por el fiscal federal Sebastián Bringas. En el pedido, se fundamentó que Linares y Palo Lauría no tomaron las medidas para proteger al personal ni a los pacientes, como tampoco a los contactos estrechos de los casos confirmados.

Además de 23 fallecimientos, se contabilizaron 54 contagios entre abril y mayo de 2020.

Entre los fundamentos de la elevación a juicio, la fiscalía esgrimió que el personal de la clínica "no recibió procesos de capacitación adecuados para prevenir el contagio y/o la propagación del Covid-19, ni tampoco fue informado sobre la actualización de los síntomas ni de los protocolos".

También se destacó que “los cadáveres con Covid-19 no eran transferidos con urgencia al depósito o morgue después del fallecimiento sino que permanecían varias horas en el mismo ámbito que los pacientes que seguían internados”.

Traspaso al Estado

El deterioro de la situación sanitaria y administrativa derivó, en plena pandemia, en la salida de Linares de la conducción del sanatorio. Frente a la posibilidad de cierre definitivo del lugar y el impacto que eso hubiese generado sobre más de 200 trabajadores y unos 22 mil afiliados adultos mayores, el entonces titular del establecimiento ofreció su traspaso al Municipio de Escobar.

Fue así como el intendente Ariel Sujarchuk decidió intervenir la clínica y sumarla al sistema público de salud. En septiembre de 2020, el lugar fue transformado oficialmente en el Hospital Municipal Néstor Kirchner, con apoyo de los Gobiernos nacional y provincial.

Fuente: Agencia DIB