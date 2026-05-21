Condenaron a diez años de prisión al dueño de un sanatorio por contagios y muertes durante la pandemia

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana condenó a 10 años de prisión a Juan Carlos Linares, propietario del exsanatorio San Carlos de Maquinista Savio y extitular de la firma Salutis S.A., en el marco de la causa que investigó graves irregularidades ocurridas durante la pandemia de Covid-19. El fallo también alcanzó al exdirector médico del establecimiento, Alberto Lauría, quien falleció durante el proceso judicial.
La condena contra Linares fue dictada por homicidio culposo por múltiples muertes, abandono de persona y propagación de pandemia. Según El Día de Escobar, el fallo representa además un antecedente importante respecto de las responsabilidades sanitarias derivadas de la emergencia sanitaria que atravesó el país entre 2020 y 2021.
Denuncias múltiples
En aquellos momentos, el sanatorio ubicado sobre la Ruta Provincial 26 quedó envuelto en numerosas denuncias vinculadas a contagios masivos, falta de controles y situaciones de abandono. De hecha, varias de las víctimas fallecieron luego de haberse contagiado de coronavirus mientras permanecían internadas en el establecimiento.
Además de los pacientes, uno de los episodios más recordados fue la muerte de Elena Rojas, médica y enfermera fallecida por Covid-19 en abril de 2020. A eso, se sumaron imágenes que recorrieron medios nacionales y provocaron indignación: pacientes en condiciones de abandono, cadáveres dentro de las instalaciones y bolsas mortuorias acumuladas en distintos sectores del edificio.
Hace cuatro años
La elevación a juicio fue solicitada en 2022 por el fiscal federal Sebastián Bringas. En el pedido, se fundamentó que Linares y Palo Lauría no tomaron las medidas para proteger al personal ni a los pacientes, como tampoco a los contactos estrechos de los casos confirmados.
Además de 23 fallecimientos, se contabilizaron 54 contagios entre abril y mayo de 2020.
Entre los fundamentos de la elevación a juicio, la fiscalía esgrimió que el personal de la clínica "no recibió procesos de capacitación adecuados para prevenir el contagio y/o la propagación del Covid-19, ni tampoco fue informado sobre la actualización de los síntomas ni de los protocolos".
También se destacó que “los cadáveres con Covid-19 no eran transferidos con urgencia al depósito o morgue después del fallecimiento sino que permanecían varias horas en el mismo ámbito que los pacientes que seguían internados”.
Traspaso al Estado
El deterioro de la situación sanitaria y administrativa derivó, en plena pandemia, en la salida de Linares de la conducción del sanatorio. Frente a la posibilidad de cierre definitivo del lugar y el impacto que eso hubiese generado sobre más de 200 trabajadores y unos 22 mil afiliados adultos mayores, el entonces titular del establecimiento ofreció su traspaso al Municipio de Escobar.
Fue así como el intendente Ariel Sujarchuk decidió intervenir la clínica y sumarla al sistema público de salud. En septiembre de 2020, el lugar fue transformado oficialmente en el Hospital Municipal Néstor Kirchner, con apoyo de los Gobiernos nacional y provincial.
Fuente: Agencia DIB