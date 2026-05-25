lunes 25 de mayo de 2026
25 de mayo de 2026 - 10:55

Karim Crucce, el "Pibe de Oro" de Las Flores que superó el récord de Ringo Bonavena

A los 20 años, el nacido en Las Flores, hijo y nieto de boxeadores, se consagró como el campeón argentino peso pesado más joven de la historia. Así, Karim Crucce mejoró la marca de Bonavena, campeón a los 23 años, en 1965.

Por Agencia DIB
Karim Crucce, a los 20 años, hace historia en el boxeo.

Karim Crucce, a los 20 años, hace historia en el boxeo.

IG
Con papá Walter y mamá Roxana, a los 5 años.

Con papá Walter y mamá Roxana, a los 5 años.

FB
Con el abuelo Marcelo, el gran propulsor del box en Las Flores.

Con el abuelo Marcelo, el gran propulsor del box en Las Flores.

FB
Karim, con mamá Roxana, una de sus entrenadoras en el Golden Gym de Las Flores.

Karim, con mamá Roxana, una de sus entrenadoras en el Golden Gym de Las Flores.

FB
El festejo sobre el ring de Karim y su padre Walter.

El festejo sobre el ring de Karim y su padre Walter.

IG
Una hermosa mañana la del domingo para Karim.

Una hermosa mañana la del domingo para Karim.

IG

Desde que nació en 2005, Karim Crucce tenía su destino escrito. Su abuelo Marcelo fue boxeador profesional y gran maestro en Las Flores. Su mamá, Roxana Laborde, también fue pugilista profesional, histórica rival de Alejandra “Locomotora” Olivera; hoy es entrenadora de Karim. Y su papá, Walter Crucce, fue campeón Panamericano en 1995, Campeón Sudamericano y Campeón Latino de la OMB en la categoría superligero y hasta peleó por el título mundial, aunque cayó por puntos.

Más noticias
Los colores del otoño en la estación Pardo.

Pardo, el pueblo turístico de Las Flores que inspiró a Bioy y Borges
Pastelitos, ¿de membrillo o batata? Para la mayoría son igual de ricos.

Menú bonaerense: pastelitos para el 25 de Mayo
karim con sus padres a los 6 años
Con papá Walter y mamá Roxana, a los 5 años.

Con papá Walter y mamá Roxana, a los 5 años.

MarceloCrucce y nieto rs
Con el abuelo Marcelo, el gran propulsor del box en Las Flores.

Con el abuelo Marcelo, el gran propulsor del box en Las Flores.

karim y mamá entrenando rs
Karim, con mamá Roxana, una de sus entrenadoras en el Golden Gym de Las Flores.

Karim, con mamá Roxana, una de sus entrenadoras en el Golden Gym de Las Flores.

Las Flores, cuna de campeones de boxeo

Por todo esto a nadie tomó por sorpresa la reciente consagración de Karim Crucce del sábado 23 cuando en apenas dos minutos de combate derrotó a Esteban Juárez en la Federación Argentina de Box y se convirtió en el campeón argentino peso pesado más joven de la historia, superando el récord de Oscar Bonavena, quien con 23 años alcanzó el título el 4 de septiembre 1965 al derrotar por puntos a Gregorio “Goyo” Peralta.

Como otro guiño del destino, Karim -con un récord de 9 victorias profesionales, todas por KO, y ocho de ellas en el primer asalto-, fue coronado campeón un día después de cumplirse 50 años de la muerte de Ringo...

Karim Crucce, el hijo pródigo

Karim Crucce festejo con papá rs
El festejo sobre el ring de Karim y su padre Walter.

El festejo sobre el ring de Karim y su padre Walter.

El domingo 24, una multitud esperó la llegada a Las Flores del nuevo campeón quien, pese su éxito, demuestra una gran humildad: “Ringo fue una leyenda del boxeo argentino y yo no voy a llegar jamás a lo que fue él”, expresó.

A pesar de haber hecho historia grande en los pesados (dio 101,5 kg en la balanza para esta última pelea), el equipo familiar tiene una estrategia muy clara para la proyección internacional del flamante campeón peso pesado.

La idea es un cambio de categoría, con sus 1,85 metros de estatura, se proponen bajar a crucero (hasta 90,7 kg), donde su físico y su demoledora potencia pueden marcar una diferencia descomunal.

Pero como para eso falta, este fin de semana es una fiesta en su ciudad; hasta los bomberos fueron a recibir al nuevo campeón porque como señala el abuelo paterno de Karim, Marcelo Crucce, su nieto es “el orgullo de la familia y de Las Flores”.

Karim y cinturón rs
Una hermosa mañana la del domingo para Karim.

Una hermosa mañana la del domingo para Karim.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Pardo, el pueblo turístico de Las Flores que inspiró a Bioy y Borges

Menú bonaerense: pastelitos para el 25 de Mayo

Expedición Atlantis: hace 42 años, cinco amigos unían Europa y América en una balsa

Mauro Catalini: se crió en Bahía Blanca y hoy la rompe como DJ en Italia

Fin de semana largo y patrio: la Provincia celebra el 25 de Mayo

Las lavandas de Villalonga: una caravana en un campo único de la provincia

La Fiesta de la Milanesa Serrana dejó un nuevo récord: un súper sandwich de más de 30 metros

Orgullo de Junín: Leila Guerriero ganó el Premio Strega Europeo por su libro "La llamada"

Mechongué, el "Pago Lindo" de General Alvarado

Menú bonaerense: la Torta Argentina de Dolores

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Karim Crucce, a los 20 años, hace historia en el boxeo.

Karim Crucce, el "Pibe de Oro" de Las Flores que superó el récord de Ringo Bonavena