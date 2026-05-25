Karim Crucce, el "Pibe de Oro" de Las Flores que superó el récord de Ringo Bonavena

El festejo sobre el ring de Karim y su padre Walter.

Karim, con mamá Roxana, una de sus entrenadoras en el Golden Gym de Las Flores.

Con el abuelo Marcelo, el gran propulsor del box en Las Flores.

Desde que nació en 2005, Karim Crucce tenía su destino escrito. Su abuelo Marcelo fue boxeador profesional y gran maestro en Las Flores. Su mamá, Roxana Laborde , también fue pugilista profesional, histórica rival de Alejandra “Locomotora” Olivera; hoy es entrenadora de Karim. Y su papá, Walter Crucce , fue campeón Panamericano en 1995, Campeón Sudamericano y Campeón Latino de la OMB en la categoría superligero y hasta peleó por el título mundial, aunque cayó por puntos.

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Por todo esto a nadie tomó por sorpresa la reciente consagración de Karim Crucce del sábado 23 cuando en apenas dos minutos de combate derrotó a Esteban Juárez en la Federación Argentina de Box y se convirtió en el campeón argentino peso pesado más joven de la historia, superando el récord de Oscar Bonavena, quien con 23 años alcanzó el título el 4 de septiembre 1965 al derrotar por puntos a Gregorio “Goyo” Peralta.

Karim, con mamá Roxana, una de sus entrenadoras en el Golden Gym de Las Flores.

Con el abuelo Marcelo, el gran propulsor del box en Las Flores.

Como otro guiño del destino, Karim -con un récord de 9 victorias profesionales, todas por KO, y ocho de ellas en el primer asalto -, fue coronado campeón un día después de cumplirse 50 años de la muerte de Ringo...

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Karim Crucce festejo con papá rs El festejo sobre el ring de Karim y su padre Walter. IG

El domingo 24, una multitud esperó la llegada a Las Flores del nuevo campeón quien, pese su éxito, demuestra una gran humildad: “Ringo fue una leyenda del boxeo argentino y yo no voy a llegar jamás a lo que fue él”, expresó.

A pesar de haber hecho historia grande en los pesados (dio 101,5 kg en la balanza para esta última pelea), el equipo familiar tiene una estrategia muy clara para la proyección internacional del flamante campeón peso pesado.

La idea es un cambio de categoría, con sus 1,85 metros de estatura, se proponen bajar a crucero (hasta 90,7 kg), donde su físico y su demoledora potencia pueden marcar una diferencia descomunal.

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Pero como para eso falta, este fin de semana es una fiesta en su ciudad; hasta los bomberos fueron a recibir al nuevo campeón porque como señala el abuelo paterno de Karim, Marcelo Crucce, su nieto es “el orgullo de la familia y de Las Flores”.

Karim y cinturón rs Una hermosa mañana la del domingo para Karim. IG

Fuente: Agencia DIB