Pilar: una empresa logró exportar huevo industrializado a Europa sin aranceles

En un logro histórico para la industria avícola argentina, Ovoprot International SA realizó el primer envío de huevo industrializado a la Unión Europea con arancel cero; de esta forma, la empresa de Pilar completó las 333 toneladas habilitadas dentro del cupo exportable europeo.
El hecho representa un hito para la industria nacional del huevo y posiciona a la Argentina como el único país de la región que logró aprovechar completamente ese beneficio comercial, luego de más de dos décadas de negociaciones técnicas, sanitarias y diplomáticas, informó Resumen de Pilar.
Con tradición avícola en Pilar
Ovoprot, radicada en Pilar desde hace más de 25 años, se dedica exclusivamente a la industrialización de huevo y actualmente emplea a unas 100 personas. Su actividad está vinculada a una familia con fuerte tradición en la avicultura. La planta procesa entre 1 millón y medio y 2 millones de huevos diarios. No posee granjas propias, sino que compra la materia prima a productores asociados.
En la planta de Pilar se realiza el cascado, filtrado, enfriado y pasteurización del huevo. Luego, puede comercializarse líquido o convertirse en huevo en polvo mediante un sistema de deshidratación industrial. Precisamente, el 99% de las exportaciones de la empresa corresponden a esta última modalidad. Ovoprot exporta la mitad de su producción a América Latina, Europa y Asia.
Aunque muchas veces pasa inadvertido para el consumidor, el huevo industrializado forma parte de numerosos alimentos de consumo masivo. Se utiliza en la elaboración de mayonesas, pastas, budines, postres y distintos productos procesados fabricados por compañías alimenticias de gran escala.
Fuente: Agencia DIB