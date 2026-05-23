Pilar: una empresa logró exportar huevo industrializado a Europa sin aranceles

En la planta de Pilar se procesan cerca de dos millones de huevos por día.

En un logro histórico para la industria avícola argentina, Ovoprot International SA realizó el primer envío de huevo industrializado a la Unión Europea con arancel cero; de esta forma, la empresa de Pilar completó las 333 toneladas habilitadas dentro del cupo exportable europeo.

El hecho representa un hito para la industria nacional del huevo y posiciona a la Argentina como el único país de la región que logró aprovechar completamente ese beneficio comercial, luego de más de dos décadas de negociaciones técnicas, sanitarias y diplomáticas, informó Resumen de Pilar.

Con tradición avícola en Pilar Ovoprot, radicada en Pilar desde hace más de 25 años, se dedica exclusivamente a la industrialización de huevo y actualmente emplea a unas 100 personas. Su actividad está vinculada a una familia con fuerte tradición en la avicultura. La planta procesa entre 1 millón y medio y 2 millones de huevos diarios. No posee granjas propias, sino que compra la materia prima a productores asociados.

En la planta de Pilar se realiza el cascado, filtrado, enfriado y pasteurización del huevo. Luego, puede comercializarse líquido o convertirse en huevo en polvo mediante un sistema de deshidratación industrial. Precisamente, el 99% de las exportaciones de la empresa corresponden a esta última modalidad. Ovoprot exporta la mitad de su producción a América Latina, Europa y Asia.

Aunque muchas veces pasa inadvertido para el consumidor, el huevo industrializado forma parte de numerosos alimentos de consumo masivo. Se utiliza en la elaboración de mayonesas, pastas, budines, postres y distintos productos procesados fabricados por compañías alimenticias de gran escala. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes









Temas Pilar

Huevo

Europa

exportación