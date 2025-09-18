Pantallas en escuelas primarias: la Provincia aprobó una ley que regula su uso

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley que establece la promoción de una campaña de difusión a la comunidad orientada a explicar los efectos nocivos de la exposición a las pantallas en niños y niñas de hasta 12 años.

La iniciativa, impulsada por el senador Emmanuel Santalla (kirchnerismo) y la senadora Lorena Mandagarán (GEN), busca mejorar la calidad educativa , proteger la atención de los estudiantes y promover un uso responsable de la tecnología desde la infancia.

“Con la sanción de esta ley damos un paso fundamental para cuidar a nuestras infancias y mejorar la calidad educativa en la Provincia de Buenos Aires. No se trata de prohibir la tecnología, sino de organizar su uso , ponerla al servicio del aprendizaje y garantizar que los niños y niñas puedan concentrarse, desarrollarse plenamente y aprovechar al máximo cada clase. Queremos que la escuela siga siendo un espacio de enseñanza, atención y desarrollo integral, donde la tecnología sea una herramienta y no una distracción”, manifestó Santalla.

Según el informe PISA 2024, Argentina registra el mayor nivel de distracción en clase por el uso de dispositivos: más de la mitad de los estudiantes de 15 años admite perder concentración por su propio celular o el de sus compañeros. A nivel provincial, el 54% de los alumnos reconoce que se distrae durante la jornada escolar, afectando su atención, lenguaje y desarrollo emocional. Además, los resultados del Operativo Aprender 2024 muestran que más de la mitad de los estudiantes se ubica por debajo del nivel básico en Matemática, lo que evidencia la necesidad de reducir distractores en el aula y fortalecer la enseñanza.

La exposición precoz y prolongada a las pantallas produce cambios graves en el desarrollo cerebral. La exposición precoz y prolongada a las pantallas produce cambios graves en el desarrollo cerebral.

Escuelas secundarias

Por otra parte, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense emitió en el mes de julio de este año un despacho favorable al proyecto de ley del legislador Martín Rozas (Unión Renovación y Fe), el cual plantea limitar el uso de celulares y pantallas tecnológicas en las aulas de las escuelas secundarias de gestión estatal y privada en la Provincia. El cuerpo parlamentario aprobó la iniciativa con un amplio apoyo del oficialismo provincial. No obstante, desde el radicalismo, adujeron que ya existe una normativa que regula el uso de dispositivos móviles en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto presentado por el diputado Rozas establece que los alumnos de nivel secundario sólo podrán utilizar los celulares cuando sea parte de un proyecto pedagógico que fundamente su uso; cuando esté autorizado por las autoridades del establecimiento; cuando esté expresamente incluido en el Diseño Curricular; y cuando esté explicitado en la planificación de contenidos de la asignatura. No obstante, no ahonda en otros dispositivos ni en otros niveles educativos.

Alertan que la sobreexposición a pantallas desplaza otras experiencias claves para el desarrollo. Alertan que la sobreexposición a pantallas desplaza otras experiencias claves para el desarrollo.

El proyecto se fundamenta en datos concretos y asegura que "docentes y padres coinciden en que en muchos casos, el uso del celular en clase dificulta la atención y la participación activa; además, promueve conductas indeseadas tales como el ciberbullying". De igual modo, señala que "fragmenta la atención, reduce la capacidad de concentración, dificultando la adquisición de conocimientos".

En esa línea, el texto presentado por Rozas en la Comisión de Educación busca "promover y estimular la concentración de los alumnos en las horas de clase y la socialización". Advierte también sobre la problemática de la multitarea, "fomentada por la constante notificación de los celulares, que impide un aprendizaje profundo y significativo". Y asevera: "Al limitar el acceso a este tipo de contenido durante las horas de clase estaremos fomentando un clima de convivencia adecuado al contexto que se debe dar en el aula".

Otras jurisdicciones

La Provincia se suma a una tendencia que ya rige en otras jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires lleva un año de regulación del uso de celulares en las aulas, a través de la resolución 2075 2024 del ministerio de Educación porteño, con buenos resultados en su implementación.

Neuquén, con la Ley N° 3520, prohíbe celulares en niveles inicial y primario durante toda la jornada, mientras que en secundaria se permite su uso únicamente con fines pedagógicos. Salta, a través de la Ley N° 8474, estableció la prohibición general de dispositivos en las escuelas, con excepciones autorizadas por docentes. Con esta nueva ley, la provincia bonaerense se convierte en la tercera en implementar esta política. (DIB)