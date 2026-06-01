lunes 01 de junio de 2026
1 de junio de 2026 - 14:47

Mundial 2026: Salud de PBA pide que los viajeros sean responsables y tengan las vacunas al día

La Provincia recuerda la importancia de estar inmunizados antes de salir del país, para prevenir la reintroducción de enfermedades infecciosas graves como el sarampión, cuya propagación se potencia en estos eventos globales.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede ser grave en bebés, niñas y niños pequeños, y hasta puede provocar la muerte.
El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede ser grave en bebés, niñas y niños pequeños, y hasta puede provocar la muerte.
El sarampión en niños pequeños puede llegar a ser mortal.&nbsp;

El sarampión en niños pequeños puede llegar a ser mortal. 

La vacunación contra el sarampión, fundamental para cortar las cadenas de contagio.
La vacunación contra el sarampión, fundamental para cortar las cadenas de contagio.

En el marco de la Copa de Mundial de Fútbol que se desarrollará en América del Norte en los próximos días, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires solicita a todas las personas que tengan previsto viajar al exterior que se vacunen, a fin de evitar el retorno al país del sarampión o cualquier otra enfermedad transmisible, que puede poner en riesgo la salud de las y los argentinos.

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“En el 2010 tuvimos un brote de sarampión en nuestro país importado producto del mundial y corremos riesgo de que vuelva a suceder, por eso instamos al Gobierno nacional a que ponga una cláusula obligatoria que establezca que para poder viajar deben tener la vacuna al día. Mientras tanto, recomendamos a todas las personas que chequeen su calendario de vacunación y se inmunicen 15 días antes de salir del país”, sostuvo el ministro Nicolás Kreplak, durante la conferencia de prensa que el Gobierno bonaerense ofrece todos los lunes.

El Ministro insistió en que es fundamental que las viajeras y viajeros revisen sus libretas, como así también la de sus hijas e hijos, para consultar si hay dosis pendientes y, en ese caso, asegurarse de completar los esquemas de todas las inmunizaciones obligatorias y gratuitas establecidas por ley en el Calendario Nacional de Vacunación.

VACUNA SARAMPION TAPA P3
El sarampión en niños pequeños puede llegar a ser mortal.

El sarampión en niños pequeños puede llegar a ser mortal.

El Mundial reúne a personas de distintos países, por eso también es importante considerar la situación epidemiológica de otras regiones. "Los tres países organizadores, Canadá, México y Estados Unidos tienen en este momento rebrote de sarampión", subrayó Kreplak. Además, otros países perdieron su estatus de eliminación, como Reino Unido, España y Austria durante el período 2025-2026. Perú declaró la emergencia sanitaria debido al brote que atraviesa. En el sudeste asiático varios países mantienen transmisión persistente o recurrente del virus.

La vacunación contra el sarampión, fundamental para cortar las cadenas de contagio.
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Pasaje, pasaporte y vacuna

Frente a esto, los especialistas de la cartera sanitaria bonaerense sostienen que la indicación y el acceso a la inmunización de todas las personas que viajen, conforme lo dispuesto en el Calendario Nacional vigente, con especial énfasis en la vacuna antisarampionosa, es una medida indispensable para el resguardo de la salud.

Según el Calendario Nacional deben vacunarse:

  • Niños y niñas de 12 meses (1ra dosis);
  • Niños y niñas de 15 meses nacidos desde el 1 de julio de 2024 (2da dosis),
  • Niños y niñas de 5 años nacidos hasta el 30 de junio de 2024 (2da dosis);
  • Todos los adultos nacidos luego de 1965 que no puedan constatar dos dosis de vacuna con componente anti-sarampión (presente en vacunas antisarampionosa, doble viral y triple viral).

Fuente: Agencia DIB

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