Fondos municipales: aval de la Provincia a la "libre disponibilidad" pero ruido por Comisión Bicameral

El ministro de Gobierno bonaerense , Carlos Bianco , reiteró este lunes su apoyo para que los municipios puedan disponer libremente de los fondos provenientes del endeudamiento provincial . Pero dejó un mensaje a la Legislatura que también debatirá darle más poder a una Comisión Bicameral para manejar los recursos.

La definición del funcionario de Axel Kicillof llegó luego de que un grupo de intendentes le reclamara a la Legislatura avanzar en esa dirección ante las dificultades financieras que atraviesan las comunas. En ese sentido, el radicalismo juega una presión clave para avanzar con la modificación de la ley.

El fondo se integrará con el 8% de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y tendrá una garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales , a transferirse en cinco tramos hasta junio de 2027 . Sin embargo, el 70% se distribuirá según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante financiará programas provinciales ejecutados por los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos , Transporte y el Instituto Cultural .

“ Creo que se puede hacer más simple, decir que el 100% es de libre disponibilidad y se entregan por el CUD . Me parece que es la forma más razonable de que lleguen los fondos a los municipios de una manera equitativa porque además existe un coeficiente para distribuir esos fondos. Así que esa es la posición de del del Ejecutivo ”, afirmó Bianco en conferencia de prensa en Gobernación.

El reclamo del radicalismo es compartido por otros sectores de la oposición, como el PRO y también por alcaldes de peronismo, todo afectados por la caída de los fondos coparticipables y de la recaudación propia, combinada con el incremento de las demandas que deben afrontar las administraciones locales, el parte como consecuencia de ajuste de gastos nacional.

Debate en Diputados y el rol por la comisión bicameral

Sin embargo, habrá que ver la posición de la Comisión de Presupuesto que se reúne este martes y tiene sobre la mesa un proyecto del diputado Diego Garciarena, presidente del Bloque UCR + Cambio Federal, para avanzar con el cambio de mecanismo y además establecer la intervención de una Comisión Bicameral parlamentaria en la entrega de los fondos.

Este punto, en realidad, es el más conflictivo con el Gobierno de Kicillof, que no ve con buenos ojos que esa comisión sea la que tenga control sobre el 30% de esos fondos a repartir. Es que la iniciativa de Garciarena, no sólo le da a este cuerpo atribuciones para solicitar trimestralmente datos sobre la ejecución presupuestaria, sino que tendrá una función concreta sobre los recursos destinados a los municipios.

El proyecto le otorga la facultad de autorizar el pago de los fondos correspondientes al 30% de libre disponibilidad contemplado en el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, lo que incorpora un mecanismo de control legislativo directo sobre la distribución de esos recursos.

Fuente: Agencia DIB