Ni Una Menos: a 11 años del primer grito, los varones siguen matando a una mujer cada 33 horas

Este 3 de junio se cumplen 11 años de la primera marcha bajo el lema #NiUnaMenos, consigna que instaló a nivel mundial como proclama indeclinable para visibilizar la violencia machista y los crímenes por odio de género.

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En todas las ciudades del país habrá masivas marchas de mujeres pidiendo Justicia por los femicidios contabilizados en las últimas décadas, las tentativas que no llegan a muerte pero redoblan los números, los distintos tipos de violencia que sufren mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+, con ánimo de que la problemática se aborde desde el Estado como una situación de emergencia que debe pararse con políticas públicas.

El Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” , en colaboración con la Universidad Nacional del Delta, presentó el informe con los datos de víctimas letales de violencia de género ocurridos en Argentina a 11 años de la histórica movilización del #NiUnaMenos. De acuerdo al informe, entre el 3 de junio del 2015 y el 24 de mayo del 2026 se registraron al menos 3.205 casos de víctimas letales de violencia de género: 3144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios y 15 instigaciones al suicidio. En estos 11 años hubo 1 femicidio cada 31 horas. Además, la cifra de intentos de femicidios fue prácticamente similar a la de los crímenes concretados: de acuerdo al Observatorio de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMALa) hubo dos intentos de femicidio por cada asesinato perpetrado.

En el 85% de los casos el femicida pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima.

o era conocido de la víctima. El 63% de los casos tuvieron lugar en la vivienda de las víctimas y compartida con el agresor.

de las víctimas y compartida con el agresor. El 17% (2 de cada 10) de las víctimas de femicidio habían denunciado y el 10% (1 de cada 10) tenían una medida judicial.

y el 10% (1 de cada 10) tenían una medida judicial. Al menos 2714 niños quedaron huérfanos

El 22% de las jóvenes menores de 17 años asesinadas fueron desaparecidas con anterioridad, y el 19% sufrió ataques contra su integridad sexual.

ni.una_.menos_.mujeres.feminismo-2-e1559655965149 La consigna #NiUnaMenos sigue vigente, ante la cantidad de crímenes por desigualdad y odio de género que se reportan mes a mes.

Desde el Observatorio apuntaron que "el contexto actual agudiza esta situación", ya que “el gobierno de Javier Milei ha impulsado una agenda regresiva en materia de derechos humanos, desfinanciando políticas claves de prevención y atención de las violencias de género". A ello se suman "discursos negacionistas" que naturalizan o banalizan estas violencias, lo que incrementa aún más los riesgos para la vida de mujeres y personas LGBTIQ+.

Ni Una Menos carteles

El análisis de datos de la entidad deja en claro que "desde que asumió el Gobierno libertario se han llevado adelante recortes históricos en áreas sensibles, como el presupuesto destinado a políticas sociales, especialmente aquellas orientadas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra mujeres y diversidades". Asimismo, aseveraron: "En este marco de precarización extrema, las violencias estructurales se agudizan, con un Estado que no sólo se retira, sino que vulnera activamente los derechos conquistados, el recrudecimiento de la violencia machista se hace cada vez más visible".

Marea violeta en todo el país: #3J

El próximo miércoles 3 de junio - #3J - a las 17 se realizará en la Ciudad de Buenos Aires la movilización central a nivel nacional frente al Congreso bajo la consigna "Ni UNa Menos, ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!". La convocatoria de este años, a 11 años de la primera, tendrá réplicas en todas las provincias y ciudades del país.

Ni UNa Menos Congreso

Este año, además, la movilización se verá amplificada frente a la conmoción colectiva generada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, cuyo caso dejó en evidencia la desarticulación del Poder Judicial para abordar con celeridad la problemática de emergencia social.

Chiara Páez y la primera movilización

El 3 de junio de 2015, se realizó la primera marcha masiva bajo el lema "Ni Una Menos". Cientos de miles de personas se congregaron frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires y en más de 200 localidades de todo el país.

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El detonante que impulsó el movimiento fue el brutal femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada, ocurrido en mayo de 2015 en la ciudad santafesina de Rufino. Su novio, Manuel Mansilla, de 16 años, la asesinó y enterró en el patio de la casa de sus abuelos. Fue un hecho sin precedentes en el que se reclamó el cese de los femicidios y el cambio de enfoque judicial de "crímenes pasionales" a violencia de género, incorporando la figura de femicidio.

Cambios y camino a seguir

Según datos de Amnistía Internacional (AI) a partir irrupción en la agenda pública del pedido de Justicia contra la violencia de género y el reflote con más fuerza de proclamas feministas históricas, se lograron importantes conquistas sociales y legales en el país:

Visibilización y debate cultural: la violencia por motivos de género en todas sus facetas, como la psicológica, la económica y la discursivase convirtieron en asuntos de interés público y conversación cotidiana a nivel micro en la sociedad.

la violencia por motivos de género en todas sus facetas, como la psicológica, la económica y la discursivase convirtieron en asuntos de interés público y conversación cotidiana a nivel micro en la sociedad. Ley Micaela (2018): se estableció la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública.

se estableció la para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Línea 144: se consolidó como una herramienta fundamental de atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia de género en todo el territorio nacional.

se consolidó como una herramienta fundamental de atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia de género en todo el territorio nacional. Derechos reproductivos: el movimiento empujó otras luchas históricas del feminismo, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobada en 2020.

Actualmente, las organizaciones feministas y activistas continúan exigiendo reformas estructurales frente a las altas tasas de violencia, cuestionan la falta de recursos para programas de protección, y reclaman una mayor celeridad y perspectiva de género en el sistema judicial.

Fuente: Agencia DIB