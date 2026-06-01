lunes 01 de junio de 2026
1 de junio de 2026 - 15:17

Nación rechazó el pedido de Aubasa para suspender la licitación de las rutas 3, 205 y 226

Lo hizo a través de un decreto. Ahora la empresa estatal bonaerense solo le queda la vía judicial para revertir la decisión.

Por Agencia DIB
Un móvil de la empresa Aubasa.&nbsp;

Un móvil de la empresa Aubasa. 

El Gobierno nacional rechazó este lunes el recurso presentado por las autoridades de Autopistas de Buenos Aires S.A (Aubasa) para suspender la licitación de cuatro tramos de rutas nacionales hasta que se investigaran las supuestas irregularidades denunciadas por la empresa estatal bonaerense.

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La decisión fue oficializada a través del Decreto 411/26, firmado por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, habilita la continuidad del proceso de concesión impulsado por la administración libertaria e incluye a las rutas 3, 205 y 226, y autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.

La medida confirma el anuncio de mediados de mayo en el que la Rosada había adjudicado las nuevas concesiones viales en tramos estratégicos de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires, dejando de lado a la empresa estatal bonaerense. El Gobierno libertario dejó afuera a Aubasa de la selección final por “cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación”.

Con esta resolución, el Ejecutivo de Javier Milei dio por agotada la vía administrativa del reclamo, por lo que la licitación de las rutas nacionales podrá avanzar sin modificaciones. De todas maneras, las autoridades de la compañía estatal bonaerense aún conservan la posibilidad de recurrir a la Justicia para intentar revertir la decisión.

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