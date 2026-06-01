lunes 01 de junio de 2026
1 de junio de 2026 - 15:21

El Gobierno asignó a Transporte el control de las plataformas de movilidad y reparto

Las plataformas como Uber, Cabify, Didi, Rappi o PedidosYa serán controladas por la Secretaría de Transporte, aunque los convenios colectivos seguirán bajo la órbita de Trabajo.

Por Agencia DIB
Se estima que suman más de un millón cien mil los trabajadores que se desempeñan en plataformas de movilidad y reparto.

Se estima que suman más de un millón cien mil los trabajadores que se desempeñan en plataformas de movilidad y reparto.

Mediante el decreto 407/2026, el Gobierno nacional designó este lunes a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del régimen que regula los servicios privados de movilidad y reparto prestados mediante plataformas digitales. Se estima que ambos servicios son prestados por más de un millón de argentinos.

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La medida alcanza a empresas tan populares como Uber, Cabify, Didi, Rappi y PedidosYa, entre otras que operan bajo esquemas tecnológicos similares. En tanto que el control de los convenios colectivos que eventualmente puedan surgir dentro de la actividad se mantienen bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo.

El Gobierno interviene en las plataformas

En los fundamentos del decreto 407/2026, el Gobierno argumenta que la regulación de estos servicios debe estar a cargo de Transporte ya que es el organismo vinculado a la movilidad y la logística. Esta decisión es consecuencia de la reforma laboral sancionada por el Congreso, que excluyó a los prestadores de servicios de plataformas del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo al crear un régimen específico para ese sector.

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