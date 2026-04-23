Sarampión: el aumento de casos en las Américas supera los registrados en todo 2025

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede ser grave en bebés, niñas y niños pequeños, y hasta puede provocar la muerte.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede ser grave en bebés, niñas y niños pequeños, y hasta puede provocar la muerte.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó a los países de las Américas a intensificar las acciones de inmunización , aprovechando la Semana de Vacunación en las Américas (SVA) , que se celebrará del 25 de abril al 2 de mayo.

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El llamado de atención a los gobiernos se produce en un contexto de avances sostenidos en coberturas, pero que aún no han sido suficientes para evitar un repunte acelerado del sarampión , que ya supera los casos registrados en todo 2025.

Como parte de las actividades de este año, 21 países planean aplicar cerca de 90 millones de vacunas , incluyendo más de 80 millones contra la influenza y la puesta al día de 7,2 millones de niños y niñas con esquemas de vacunación incompletos.

El director de la OPS, Jarbas Barbosa, puso el foco en el incremento de casos de sarampión en la región y en la gravedad de esta situación, ya que el continente fue el primero en eliminar esta enfermedad en 2016. Este estatus se perdió en 2018, se recuperó en 2024 y volvió a perderse en 2025.

En 2025 se notificaron en las Américas 14.767 casos confirmados en 13 países, casi 32 veces más que en 2024. La tendencia continúa en 2026: hasta el 5 de abril, se han reportado más de 15.300 casos, superando el total del año anterior.

A nivel mundial, en 2025 se reportaron más de 250.000 casos de sarampión, más de la mitad en África, la Región del Pacífico Occidental y Europa. Menos del 6% correspondieron a las Américas. Sin embargo, en los primeros tres meses de 2026, la región concentró el 21% de los casos notificados a nivel global.

"La reemergencia del sarampión en las Américas es un retroceso importante, pero completamente reversible, que exige una acción decidida", afirmó Barbosa. Y sumó: "El sarampión no es una enfermedad leve y puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis y ceguera, e incluso la muerte. En 2025, alrededor del 13% de las personas infectadas requirieron hospitalización y el 93% no estaban vacunadas". Además, entre 2025 y el primer trimestre de 2026, se han notificado 43 muertes asociadas al sarampión en la región.

Embed La vacunación ha tenido un impacto profundo en la vida de millones de personas en las Américas.

Hoy, el desafío es cerrar las brechas pendientes.

Por eso, del 25/4 al 2/5, la #SVA2026, desde Canadá hasta Argentina, es una oportunidad clave para redoblar esfuerzos. pic.twitter.com/nriwiZ2rpr — Jarbas Barbosa (@DirOPSPAHO) April 23, 2026

Dado que el sarampión es altamente contagioso, mantener su eliminación requiere coberturas superiores al 95% con dos dosis. “Un solo caso puede desencadenar un brote si no alcanzamos estos niveles de protección”, advirtió Barbosa. “El principal desafío no es la disponibilidad de vacunas, sino llegar a tiempo a quienes siguen sin protección”, señaló.

El Director de la OPS recalcó además que la vacunación “no es solo una decisión individual, sino un acto de solidaridad colectiva” y reiteró que es posible "avanzar hacia una región donde las enfermedades prevenibles por vacunación dejen de ser una amenaza para la salud pública".

Semana de la Vacunación en las Américas

La Semana de Vacunación en las Américas, desde su creación en 2002, ha permitido destacar la importancia de la vacunación como una de las piedras angulares de la salud pública, además de facilitar la aplicación de más de 1.200 millones de dosis de vacunas en la región. Este año, por primera vez, su lanzamiento regional tendrá lugar en Ottawa, Canadá, el 27 de abril.

La vacunación contra el sarampión, fundamental para cortar las cadenas de contagio. La vacunación contra el sarampión, fundamental para cortar las cadenas de contagio.

La región de las Américas se ha posicionado como líder mundial en inmunización. Es la primera región en haber eliminado la polio, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita, y la única que ha recuperado y mejorado sus coberturas de vacunación a niveles previos a la pandemia.

Entre 1974 y 2024, la vacunación infantil en las Américas evitó aproximadamente 15 millones de muertes en niños menores de 5 años, más de 1.100 millones de casos de discapacidad y cerca de 28.400 millones de casos de enfermedad. Sin embargo, Barbosa advirtió que “aún quedan brechas importantes que debemos cerrar”.

Fuente: Agencia DIB