lunes 01 de junio de 2026
1 de junio de 2026 - 14:42

La venta de autos 0 km en caída: los 5 modelos más elegidos

Los patentamientos retrocedieron un 25% en comparación con 2025. Toyota fue la marca más elegida y los dos modelos más vendidos fueron pickups.

Por Agencia DIB
La Toyota Hilux, el vehículo 0 km más vendido de 2025 en Argentina.

La Toyota Hilux, el vehículo 0 km más vendido de 2025 en Argentina.

Toyota

En medio de una crisis económica que golea a varios sectores y pese a las fuertes promociones que impulsa la industria automotriz, la venta de autos 0 km registró una nueva caída en mayo, profundizando lo reflejado en abril y ya son cuatro los meses con resultados negativos en lo que va del año.

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El reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el mes pasado se patentaron 41.921 unidades, lo que representa una baja del 25,6% interanual teniendo en cuenta que en mayo de 2025 se habían registrado 56.319 unidades.

Esa cifra también está un 12,2% por debajo de lo registrado en abril (47.730 unidades), acentuando así un ritmo de venta muy por debajo de lo proyectado a finales del año pasado.

De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 247.187 unidades, esto es un 9,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 273.819 vehículos.

Toyota marca el camino

Si bien la performance de las marcas chinas sigue mostrando un crecimiento, la que dominó una vez más el mercado en mayo fue Toyota. La automotriz japonesa se impuso por tercer mes consecutivo en el año y tuvo al modelo más vendido -Hilux- con 2.309 unidades.

Detrás se ubicó la Ford Ranger con 1.672 vehículos, seguida por el Fiat Cronos (1.627); la Ford Territory (1.589) y el Peugeot 208 con 1.279 unidades vendidas.

Fuente: Agencia DIB

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