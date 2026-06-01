lunes 01 de junio de 2026
1 de junio de 2026 - 12:18

Eliminan Ganancias para la venta de inmuebles y el cobro de alquileres

Las ganancias derivadas de la locación de inmuebles quedarán exentas del impuesto desde enero de este año.

Por Agencia DIB
Una propiedad en venta.
Una propiedad en venta.

El Gobierno reglamentó los cambios en el Impuesto a las Ganancias incluidos en la reforma laboral y confirmó que quedarán exentos del tributo tanto los ingresos por alquileres de viviendas como las ganancias obtenidas por la venta de inmuebles y la transferencia de derechos sobre propiedades.

Más noticias
Novedades sobre Ganancias.

Ganancias y Bienes Personales: ARCA prorrogó el vencimiento hasta fines de julio
El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede ser grave en bebés, niñas y niños pequeños, y hasta puede provocar la muerte.

Mundial 2026: Salud de PBA pide que los viajeros sean responsables y tengan las vacunas al día

La medida fue oficializada mediante el Decreto 406/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que modifica la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y define el alcance de los beneficios aprobados por el Congreso. Según los considerandos de la norma, el objetivo es “brindar certeza y garantizar la efectiva aplicación” de las nuevas exenciones incorporadas por la reforma.

Uno de los cambios centrales es la reglamentación de la exención para los alquileres destinados a vivienda. En ese sentido, se establece que las ganancias derivadas de la locación o sublocación de inmuebles con destino a “casa-habitación” quedarán exentas del impuesto para los períodos fiscales iniciados desde el 1° de enero de 2026.

La norma define como “casa-habitación” al inmueble destinado a vivienda única, familiar y de ocupación permanente de quien la habita. Además, aclara que el beneficio no sólo alcanza al alquiler propiamente dicho, sino también a los importes cobrados por muebles, accesorios y otros servicios incluidos en el contrato.

El texto oficial precisa que la exención se aplicará a todas las unidades que una persona humana o sucesión indivisa alquile con destino exclusivo a vivienda, es decir que no cambia si ese contribuyente tiene más de un inmueble en alquiler. También aclara que el beneficio regirá independientemente de la fecha en que haya sido firmado el contrato de alquiler, siempre que las rentas se devenguen a partir de 2026.

Venta de inmuebles

Otro aspecto relevante es que la reglamentación extiende la exención al denominado “valor locativo presunto” de inmuebles cedidos gratuitamente o a precio indeterminado, siempre que el ocupante utilice la propiedad como vivienda permanente.

El decreto también reglamenta una segunda exención incorporada por la reforma laboral: la que alcanza a los resultados obtenidos por la venta de inmuebles y por la transferencia de derechos sobre inmuebles ubicados en la Argentina.

Según la norma, quedarán alcanzadas las personas humanas y sucesiones indivisas, tanto residentes como no residentes, siempre que la operación se concrete a partir del 1° de enero de 2026 y se encuentre comprendida dentro de los supuestos previstos por la Ley de Impuesto a las Ganancias.

La reglamentación aclara además que el beneficio no se limita a la venta directa de una propiedad. También incluye la transferencia de derechos sobre inmuebles, como la cesión de boletos de compraventa u otros compromisos similares cuando impliquen la transferencia de derechos económicos vinculados a una propiedad.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Ganancias y Bienes Personales: ARCA prorrogó el vencimiento hasta fines de julio

Mundial 2026: Salud de PBA pide que los viajeros sean responsables y tengan las vacunas al día

Ni Una Menos: a 11 años del primer grito, los varones siguen matando a una mujer cada 33 horas

La Provincia lanza un programa para reforzar la lectura y escritura de alumnos que ingresan a la secundaria

Cuenta DNI aumenta reintegros y suma la promoción en garrafas ante la llegada del invierno

Caza furtiva en Chascomús: secuestran armas, 24 galgos y cuerpos de antílopes

Pilar: un muerto y dos heridos tras un choque y vuelco en Del Viso

Transporte más caro: otro aumento y en lo que va del año la suba en Provincia es del 54%

Provincia gris: la advertencia por niebla del SMN alcanza a los 135 distritos bonaerenses

La selección de Scaloni partió hacia el Mundial: la ilusión levanta vuelo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades para alumnos del secundario.

La Provincia lanza un programa para reforzar la lectura y escritura de alumnos que ingresan a la secundaria

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Se estima que suman más de un millón cien mil los trabajadores que se desempeñan en plataformas de movilidad y reparto.

El Gobierno asignó a Transporte el control de las plataformas de movilidad y reparto