miércoles 21 de enero de 2026
21 de enero de 2026 - 14:52

Más controles en Pinamar y Villa Gesell contra los "irresponsables inadaptados" que circulan por los médanos

Mientras el intendente de Pinamar destacó que hay controles más estrictos con multas altísimas, en Gesell detuvieron a dos personas por correr picadas en la zona.

Por Agencia DIB
La Frontera, la zona exclusiva de Pinamar.&nbsp;

Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, aseguró que quienes corren picadas o realizan maniobras peligrosas en la zona de los médanos “son un puñado de irresponsables inadaptados". Agregó que desde hace dos años empezaron a ser más estrictos con los controles y las multas llegan a los 15 millones de pesos. Mientras tanto, este martes hubo dos detenidos por correr picadas en los médanos de Villa Gesell con motos y cuatriciclos.

Un control vehicular en las playas bonaerenses. 

Buscan prohibir por ley la circulación de vehículos en las playas bonaerenses
Bastián Jerez, el niño accidentado en Pinamar.

Cómo sigue la salud de Bastián: sin fiebre y con respiraciones espontáneas

Como ocurre todos los veranos, la zona de La Olla, conocida como La Frontera, en Pinamar, es el escenario de las reuniones de quienes andan a toda velocidad a bordo de cuatriciclos, UTV y camionetas. Los accidentes son habituales, y desde hace unos días la zona está en la discusión pública por la salud de Bastián Jerez, el niño internado en terapia intensiva tras un incidente entre un UTV y una pick up.

Ibarguren, en diálogo con Radio Rivadavia AM630, sostuvo que "lo que pasa en La Frontera no refleja la temporada en Pinamar". "Hace dos años empezamos a ser más estricto con los controles, con drones y policías de civil con quienes deteníamos a personas que infringían la ley", destacó.

En este sentido, remarcó que se aumentaron los controles y multas de hasta $ 15 millones. Además ahora se cobra la totalidad de los gastos de salud y/o traslado al infractor.

Más exigencia

"Los controles van a ser mucho más exigentes porque si la gente sigue infringiendo la van a pagar", expuso el jefe comunal pinamarense. Sumó que desde la Municipalidad "trabajan en que paguen las consecuencias los que hacen las cosas mal, y ahí vamos a seguir atacando".

Al ser consultado sobre los incidentes que se registran en la temporada 2025-2026, el intendente explicó que "la cantidad de accidentes viene bajando, pero hay gente que sigue infringiendo" y que se trata de “un puñado de irresponsables inadaptados".

“No es el público que queremos”

En tanto, comentó que lo que se observa de las picadas y el descontrol ocurre en propiedad privada, pero que, de igual modo, “la gente que viene a infligir no es el público que queremos".

"Acá en Pinamar no queremos a las personas que vienen a molestar y ponen en riesgo sus vidas y las de los demás", concluyó.

Primeras detenciones

Mientras tanto, en Villa Gesell ya comenzaron con las detenciones por infringir el código de tránsito. Este martes, de acuerdo con lo que informa El Mensajero de la Costa, se procedió a la detención de dos personas mayores de edad, quienes fueron registrados corriendo una picada con una motocicleta de 125 cc y un cuatriciclo.

Cuando salieron de la playa fueron detenidos por el operativo policial.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que estas acciones “comenzarán a reforzarse en cada una de las salidas de los médanos del norte” del partido.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Pinamar, a cargo de Juan Pablo Calderón.

Fuente: Agencia DIB

