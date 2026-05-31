Córdoba: el femicidio de Agostina Vega, un dolor que conmueve a todo el país

Tras una semana de búsqueda, este sábado a la tarde la joven Agostina Vega (14) fue hallada sin vida en un enorme descampado lindero al barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de la ciudad de Córdoba. Su desaparición conmovió a todo el país, mientras que cientos de policías estaban en su búsqueda desde el jueves a la noche.

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Si bien la familia se aferraba a la esperanza de encontrarla con vida, los operativos de rastrillaje y elementos que se iban descubriendo apuntaban al desenlace trágico que finalmente se dio.

El enorme descampado donde estaba el cuerpo de Agostina Vega estaba en la mira de los investigadores luego de que pericias y registros de cámaras ubicaran en el área al principal imputado en la causa, Claudio Barrelier (33) , quien había tenido una relación con Melisa Heredia, madre de la nena. Por eso la búsqueda se intensificó allí, con fuerzas policiales, drones y perros adiestrados.

La noche del sábado 24, Agostina salió de la vivienda de su madre en el barrio General Mosconi, al nordeste de la ciudad de Córdoba, de acuerdo a la reconstrucción de El Norte de San Nicolás . Antes de irse, les envió mensajes y audios a amigas en los que les comentó que iba a buscar una sorpresa o un regalo para su madre.

Minutos después abordó un remise hacia el barrio Cofico, cerca del centro de la ciudad y a unas 60 cuadras del Mosconi. Según declaró posteriormente el conductor, al llegar fue recibida por un hombre que ya la estaba esperando y que pagó el viaje.

Domingo 25 de mayo: comienza la preocupación

Con el paso de las horas, la adolescente dejó de responder mensajes y llamados. Su teléfono celular dejó de emitir señal y la familia radicó la denuncia por averiguación de paradero.

A partir de ese momento, la Policía de Córdoba y la Justicia comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos mediante cámaras de seguridad, testimonios y análisis de comunicaciones. Cabe recordar que entonces la ciudad de Córdoba era sede la final de Liga argentina, entre Belgrano y River, evento deportivo que involucró a cientos de efectivos policiales.

26 y 27 de mayo: la investigación identifica a un sospechoso

Las imágenes de distintas cámaras permitieron establecer que Agostina había sido vista caminando junto a Claudio Gabriel Barrelier, un hombre de 33 años vinculado al entorno familiar.

Los investigadores determinaron que se trataba de una de las últimas personas que había tenido contacto con la menor. Con esos elementos, la fiscalía ordenó una serie de allanamientos y avanzó con su detención.

Fue identificado por el remisero que trasladó a la adolescente y también por registros de cámaras de seguridad que lo muestran junto a ella poco antes de que se perdiera todo contacto.

28 de mayo: activan la Alerta Sofía

Ante la falta de novedades sobre el paradero de la adolescente, las autoridades activaron la Alerta Sofía, el protocolo nacional destinado a la búsqueda urgente de menores desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

La difusión masiva del caso provocó una fuerte repercusión social y multiplicó los operativos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y alrededores.

29 y 30 de Mayo: allanamientos y nuevas pruebas

Mientras continuaban los rastrillajes, los investigadores analizaron teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad y testimonios de personas cercanas a la víctima y al principal sospechoso.

La causa sumó nuevos elementos que fortalecieron la hipótesis de que Agostina habría sido víctima de un hecho criminal, aunque todavía persistían interrogantes sobre lo ocurrido después de su encuentro con Barrelier.

Tarde del 30 de mayo: el hallazgo del cuerpo

Tras varios días de búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo de la adolescente. El hallazgo provocó una profunda conmoción en Córdoba y generó pedidos de justicia por parte de familiares, amigos y vecinos.

A partir de ese momento, la investigación pasó a enfocarse en determinar la mecánica del crimen, la fecha exacta de la muerte y las posibles responsabilidades penales de los involucrados.

Dudas y reproches

El femicidio de Agostina Vega vuelve a poner bajo la lupa la respuesta del Estado frente a la violencia de género y la ausencia de políticas eficaces para prevenir estos hechos. Por eso organizaciones sociales reclaman que ante estos casos se revisen los protocolos de búsqueda.

Una de las preguntas que surgió tras el desenlace del caso fue por qué el Alerta Sofía no se activó desde el primer momento. El protocolo nacional para la búsqueda de menores desaparecidos requiere que las autoridades determinen previamente la existencia de un riesgo alto para la integridad física de la víctima y que la difusión masiva pueda contribuir a su localización. En el caso de Agostina, la medida fue implementada varios días después de la denuncia.

A la espera de definiciones judiciales, la investigación se encamina ahora a determinar con precisión cómo y por qué ocurrió el crimen, quiénes participaron y qué fallas pudieron haberse cometido en los días clave para salvarle la vida.

Fuente: Agencia DIB